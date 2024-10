Joyerías de Tapachula Alcanzan Buenas Ventas en Diciembre

*Presencia de Migrantes Aleja a los Compradores.

Tapachula, Chiapas; 7 de Enero de 2024.- “Como en todo el comercio, las ventas durante el mes de diciembre pasado fueron buenas, como en 60 por ciento, aunque de todas formas no se puede comparar al movimiento que había mucho antes de la pandemia debido a que los jefes de familia perdieron poder adquisitivo”, dio a conocer en entrevista Rubén Enrique Morales Escobar, comerciante del Sendero Peatonal en Tapachula.

La presencia de migrantes en el centro de la Ciudad de Tapachula ha sido un problema, señaló, pues mucha gente dejó de ir a ese lugar por el temor, por la incomodidad que eso representa, lo mismo que los turistas, quienes no acuden como lo hacían anteriormente.

De igual forma consideró que los altos precios de la joyería en general, también es otro factor para que las ventas no alcancen un mayor porcentaje.

El comerciante reconoció que las joyas son caras. Por ejemplo, dijo, una cadena que tiene un costo de 30 mil Pesos, difícilmente podría ser vendida, ya que en este momento la gente no tiene recursos suficientes como para hacer este gasto, sabiendo que hay otras prioridades, como la alimentación, el vestido y la educación de los hijos.

Por otra parte, hay un tema que ha resultado contraproducente, en donde los bancos se han dedicado a extender tarjetas de crédito a todo el mundo, y eso hace que la gente a veces compre cosas que no necesita, pero debe pagar, y ahora están más enfocados en pagar esas deudas por culpa de una mala administración.

Aun con todo eso, indicó, los empresarios en este ramo confían en que este nuevo año podría ser mejor para ellos, ya que, de acuerdo a las expectativas, una vez superado casi por completo el tema de la pandemia y el acomodamiento de la economía familiar, las ventas de joyas podrían llegar a un buen nivel.

Agregó que dentro de la joyería, también hay algunas piezas que son más económicas, y que bien podrían trabajar con este tipo de mercancía, con tal de mantener la inercia en las ventas y también para satisfacer las necesidades de algunos de los clientes. EL ORBE/Nelson Bautista