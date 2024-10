Inicia el Año con Mayor Afluencia de Personas en los Gimnasios

* Mayor Presencia de los Hombres.

Tapachula, Chiapas; 7 de Enero de 2024.- Más hombres que mujeres están regresando a las actividades en el gimnasio, preocupados por adquirir una nueva imagen como propósito de año nuevo, o simplemente por salud, esto después de las fiestas de fin de año, en donde la población siempre gana unos kilos de más por la alimentación excesiva.

En entrevista para rotativo EL ORBE, Suany Calcáneo, encargada de gimnasio, dio a conocer que desde el 2 de Enero empezaron a registrar la afluencia de más personas, incluso más inscripciones y hubo muchas personas solicitando información, algo que les sorprendió ya que regularmente esos días posteriores a las fiestas de fin de año muchos optan por irse a la playa.

Los más interesados por regresar a la actividad física en el gimnasio son los hombres, y en zumba siempre mujeres. Sin embargo, los caballeros han sido en esta ocasión los más preocupados por acudir al gimnasio, admitió.

En cuanto a los horarios de mayor afluencia, dio a conocer que entre las 8 a 10 de la mañana es cuando se incrementa la presencia de gente; “por ejemplo ahorita 11 de la mañana y 12 casi no llega nadie, por lo mismo, mientras que por las tardes tienen un poco más de afluencia”.

De igual forma reconoció que un buen porcentaje de quienes están regresando al gimnasio lo hacen por estética, otros por problemas de salud, o hay quienes simplemente quieren iniciar este año con una vida más saludable.

“El ejercicio es muy bueno para mantenernos sanos, al igual que la alimentación, yo siempre he puesto que la alimentación es lo primordial, pero el hacer ejercicio es un plus, el cual te va a mantener más sano, más fuerte y con una buena estética y también ayuda mucho a tu autoestima”, explicó.

De igual forma reconoció que un buen porcentaje de las personas que acuden al gimnasio logran mantenerse constantes haciendo ejercicio la mayor parte del año. Sin embargo quienes no logran esa disciplina, claudican en ese propósito a los dos o tres meses. EL ORBE/