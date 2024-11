Calles Aledañas al Mercado “San Juan” Requieren de Pavimentación Urgente

Conductores particulares y del transporte urbano quedan varados por varios minutos, debido a lo intransitable de la vialidades.

Tapachula, Chiapas; 22 de Enero de 2024.- Vecino de las calles aledañas al mercado “San Juan”, exigen a las autoridades municipales manden a pavimentar lo que hace falta en el callejón Belisario Domínguez y en la 13ª. Calle Poniente, ente 10ª. Norte y boulevard Damiano Cajas, al ser imposible transitar por ellas.

Humberto Moreno Pérez afirmó que no entienden el motivo de por qué las autoridades pavimentaron calles en esos espacios, pero dejaron esos tramos, lo cual no solo estorban sino causan mala imagen y son motivo de incomodidades para transeúntes y automovilistas.

Entrevistado por rotativo EL ORBE, el comerciante dijo que para llegar al mercado “San Juan” por el lado Oriente del edificio, los automovilistas particulares así como los operadores de colectivas de varias rutas tienen que pasar por la 13ª. Calle Oriente, pero les resulta no solamente incómodo, sino peligroso porque la gente corre el riesgo de ser atropellada y los conductores están ante la inminente posibilidad de un choque.



Los comerciantes establecidos en ese tramo de la calle son los más perjudicados, dijo, porque los compradores, por el temor a ser arrollados por la doble circulación de vehículos, prefieren pasar de largo y ya no se quedan a comprar en sus negocios.Por esa razón, de manera generalizada los comerciantes que están cerca de esas calles piden urgentemente al Ayuntamiento Municipal a que se pavimenten principalmente esos dos tramos, en el callejón Belisario Domínguez y la 13ª. Poniente, antes de que inicie la temporada de lluvias.Dijo por último que la etiqueta de que son calles totalmente abandonadas por el Ayuntamiento que la misma autoridad se las quite mandándolas a arreglar, al tratarse de dos tramos que están en el primer cuadro de la Ciudad, al ser una zona muy transitada y de mucho movimiento. EL ORBE / Nelson Bautista