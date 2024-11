Pobladores Bloquean la Ruta del Café por Amenaza de Desalojo

* De la Colonia “Las Rocas” y “Las Peñitas” .

Tapachula, Chiapas; 26 de Enero del 2024.- Ante la amenaza de que iban a ser desalojados de los predios que, aseguran, compraron desde hace 13 años, y que dieron forma a las colonias Las Rocas y Las Peñitas, en la zona alta de Tapachula, los afectados realizaron un bloqueo de la carretera de la “Ruta del Café” hasta esperar a las autoridades para que se hagan las aclaraciones.

En entrevista con rotativo EL ORBE y en representación de los comuneros, Miguel Varela, dio a conocer que son alrededor de 750 personas las que están siendo víctimas de un presunto fraude a través de un consorcio.

Esas personas les quieren quitar el terreno que adquirieron y con mucho esfuerzo y sacrificio de las familias lograron, para tener un patrimonio para ellos y sus familias, dijo.



En el 2012 las familias realizaron la compra de unas 22 hectáreas de terreno, añadió, pero ahora buscan revenderles y cometer un fraude, pero los comuneros al negarse han sido amenazados con ser desalojados.Detalló que tienen conocimiento que estas personas por años se han dedicado a defraudar a las familias con la venta de terrenos; pero no permitirán ser afectados en su patrimonio y por ello decidieron bloquear la carretera, por unas 5 horas para pedir a las autoridades el apoyo.Indicó que fueron informados de que existe una orden desalojo, por lo que piden a las autoridades una mesa de trabajo para lograr un acuerdo entre ambas partes, pues no es posible que se afecte a las familias con este presunto fraude.Por otro lado, Jaime Enrique N, comentó que no se van a retirar del espacio que tienen bloqueado, hasta que lleguen funcionarios a dialogar con ellos y llegar a los acuerdos favorables.Agregó que las personas que cometieron fraude con ellos en la venta de esos predios, es probable que también ya hayan hecho lo mismo a muchas más, porque al parecer, solo se dedican a esta actividad ilícita. El bloqueo fue suspendido a las 15 horas. EL ORBE / Nelson Bautista