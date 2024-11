Ordena la SEP Uso del Cubrebocas en Escuelas Para Prevenir el Covid-19

*Varios Estudiantes Aun son Renuentes a Usarlo.

Tapachula, Chiapas; 30 de Enero del 2024.- A pesar de que la Secretaría de Educación Pública (SEP), desde el pasado viernes dio las indicaciones para que los estudiantes de escuelas de preescolar, primaria y secundaria empezaran a utilizar el cubrebocas a partir de este lunes, como medida preventiva para evitar posibles contagios de Covid 19, hay mucha resistencia entre la población estudiantil en adoptar la medida.

Lo anterior fue dado a conocer por la directora de la Escuela Secundaria “Fray Matías”, Rosabel Ramírez López, quien explicó que en lo particular, ellos recibieron las indicaciones desde el pasado viernes, y el personal de la escuela ya empezó a cumplir con la instrucción, con el objetivo de poner el ejemplo.

“Yo publiqué en la página que manejamos de la escuela dirigida a los padres de familia, que por indicaciones superiores los niños deberían de usar cubrebocas a partir de hoy, en el homenaje que tuvimos, muchos jovencitos lo llevaron, pero los demás no, sin embargo yo hice el comentario, lo que les mandé avisar a los papás de ellos y se los ratificaba de manera directa, para que a partir de mañana deben de llevar cubrebocas como una forma preventiva para evitar los contagios que luego se complican”, expuso.

Aunque la medida aún no es obligatoria, precisó, es importante hacer conciencia entre padres de familia y población estudiantil.



1 de 3

Cuestionado sobre si como directivos de la escuela, aplicarán sanciones o tomarán medidas contra los renuentes, manifestó que no tienen ninguna indicación al respecto. Sin embargo, se les ha insistido a los estudiantes que la medida es preventiva, para evitar posibles contagios de Covid.Por otra parte, Ramírez López advirtió, que el reglamento de la institución que dirige, es muy claro, en el sentido de que no se acepta a estudiantes con problemas de salud en la escuela, ya que la no tienen servicio médico.Reiteró que las indicaciones de usar cubrebocas en las escuelas, son por parte de la Secretaría de Educación Pública, por lo pronto del Estado, pero ya se ha dicho que a nivel nacional hay problemas, por lo que tienen la instrucción de la autoridad del Estado de Chiapas, pero todos dependen de la Secretaría de Educación del Estado. Así como las instituciones particulares que están incorporadas a cualquiera de los subsistemas ya sea federal o estatal.El directivo también reconoció que por el momento no han tenido conocimiento de algún caso de Covid. Así como tampoco han recibido más indicaciones, en cuanto las medidas sanitarias, solo el uso del cubrebocas.Agregó que ojala no se complique más la situación de contagios a nivel nacional, ya que entonces si se tendrán que tomar otras medidas sanitarias. Por lo que solicitó el apoyo de padres de familia para que hagan conciencia y manden a sus hijos a la escuela con protección. EL ORBE / JC