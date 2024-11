Toman Instalaciones de la Unidad Administrativa por Incumplimiento en Incremento Salarial

Empleados administrativos de los diversos niveles educativos tomaron esta postura ante la falta de cumplimiento de autoridades educativas, ante un recurso que ya fue autorizado por el Gobierno Federal.

Tapachula, Chiapas; 30 de Enero del 2024.- En virtud de que se cumplieron tres semanas y el Gobierno no les dio ninguna respuesta al incremento salarial que autorizó el Presidente de la República, los trabajadores administrativos de las escuelas Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria del nivel estatal decidieron manifestarse, la mañana de este martes en las instalaciones de la Unidad Administrativa, al sur de la Ciudad.

Emnar Adrián Robledo Rovelo, en representación de los trabajadores administrativos, indicó que llegaron al acuerdo de que no se moverían de la Unidad hasta que sean escuchados por las autoridades y les den pronta respuesta a sus peticiones, además de que se trata de un incremento salarial ya autorizado por el Gobierno Federal.

En entrevista con rotativo EL ORBE, indicó que el objetivo es no ganar menos de 16 mil Pesos mensuales, pero también dentro de las peticiones va el reclamo del incremento salarial ya autorizado; el bono del Bienestar, tal como ya se lo otorgaron al sector educativo federal en noviembre del año pasado, y el retroactivo del año 2023.



Paralelo a este movimiento, añadió, también en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez se manifestaron los trabajadores administrativos de aquel lugar, con los mismos reclamos. Y el hecho de protestar, dijo, es porque antes de ello han acudido a la autoridad, pero no les hacen caso y no les dan una respuesta positiva para mejorar las condiciones de más de 7 mil administrativos.Explicó que el hecho de reclamar al Gobierno es porque, cuando fueron a la Ciudad de México el pasado 11 de enero, tanto en Gobernación como en la Secretaría de Educación, ahí les dijeron que en una semana más les darían una respuesta, pero los días pasaron y no hubo nada positivo.La cuestión es que funcionarios de diversas dependencias, nomás se han estado echando encima la bolita y no les resuelven nada, lo que derivó den la manifestación y toma del edificio. EL ORBE / Nelson Bautista