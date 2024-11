Un Error para la Economía Reducir Horas de Trabajo: CANACINTRA

*Afectaría Principalmente a las Pequeñas y Medianas Empresas.

Tapachula, Chiapas; 3 de Febrero del 2024.- Después de que se diera a conocer en medios nacionales, de que en la Cámara de Diputados hay una iniciativa de bajar el horario de trabajo a 40 horas; empresarios adheridos a la CANACINTRA en la región Soconusco manifestaron que de aprobarse la medida sería un duro golpe a la economía del país.

Lo anterior fue dado a conocer por Abel Ruiz Méndez, Vicepresidente de CANACINTRA Delegación Tapachula y Representante a Nivel Nacional en la Frontera Sur, quien consideró que al Gobierno Federal se le ha olvidado que la pequeña y mediana empresa también es pueblo.

“Somos los que siempre hemos pagado impuestos, somos la columna vertebral de la economía de México prácticamente, entonces, a nosotros nunca nos han condonado impuestos, no somos las grandes multinacionales, las grandes empresas que se les ha condonado impuestos, gobiernos van, gobiernos vienen y hemos pagado impuestos”, expuso.

En ese sentido señaló, que de ser aprobada esa iniciativa, sería un duro golpe a la economía de las empresas a nivel nacional, sobre todo a la industria, que hasta la fecha no ha tenido ningún beneficio del Gobierno Federal.

Abel Ruiz Méndez recordó que en la actualidad ya existen leyes como la del doble aguinaldo, doble vacaciones, y el aumento al salario. Hasta ahí se tolera por parte de los empresarios, aseguró.

Pero imaginar que se van a dejar de laboral dos días como lo están proponiendo en la Cámara de Diputados, sería un error. Y es que posiblemente los legisladores plantean ese tipo de temas porque seguramente no saben que es ser empresario, y posiblemente siempre han vivido del gobierno.

Explicó que en el caso de la agricultura y la agroindustria, es muy difícil adoptar una medida como la que se propone en el Congreso de la Unión, porque las plagas no descansan, es un tema que se tiene que atender de inmediato, y sí hay plaga en día de descaso del personal, se tendría que pagar a personal extra para que labore.

Ante tal situación el dirigente de los industriales exhortó a los legisladores a proponer temas más serios y responsables, y dejar aún lado temas “electoreros”.

“Nuestras autoridades deberían mejor poner más atención en darnos seguridad, los empresarios estamos siendo afectados por la enorme inseguridad que se vive en el país”, concluyó. EL ORBE/JC