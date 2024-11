Migrantes Siguen Evadiendo Puestos de Control de GN y Migración

* Al Estar Abierta la Frontera Ingresan Todo Tipo de Personas.

Tapachula, Chiapas; 10 de Febrero.- Decenas de migrantes de diversas nacionalidades que a diario ingresan a territorio mexicano a esta frontera sur de México, siguen evadiendo los puestos de control y vigilancia ubicados a lo largo de la carretera Tapachula-Suchiate; incluso exponen sus vidas utilizando caminos de extravío, o caminan y cruzan sin precaución las vías de comunicación de la zona.

En entrevista, un migrante originario de Camerún, quien pidió no ser retratado, de nombre Jean “N”, quien habla español, dio a conocer que junto con familiares y amigos de otras nacionalidades cruzaron sin problemas el río Suchiate, el cual se encuentra en un nivel muy bajo y en donde afortunadamente para ellos, no hay seguridad.

“Llegamos a Tapachula este sábado a las 12:00 del día, empezamos a caminar en la madrugada desde Suchiate por toda la carretera, venimos despacio porque en nuestro grupo vienen mujeres con niños pequeños, y también vienen ancianos, los más jóvenes los venimos esperando, venimos descansando, también vienen personas enfermas, eso nos ha ido deteniendo”, comentó.

Cuestionado sobre la forma en que lograron burlar la vigilancia de la Guardia Nacional y los elementos del INM en la carretera, dijo que ya muchos de sus compañeros que han cruzado por esta zona y van delante de ellos les han advertido sobre en dónde están los puestos de control, en qué tramos, y lo que hacen es rodear los módulos de vigilancia, usan caminos de extravío o caminando por la maleza en algunos tramos.

Según los extranjeros, descansarán en Tapachula en donde buscarán tramitar la documentación necesaria que les permita viajar libremente por territorio mexicano, ya que el objetivo es llegar a la frontera norte de México con Estados Unidos.

Jean, de 30 años de edad, quien también padece asma, es el único de su grupo que habla español, y al igual que sus amigos espera llegar a Estados Unidos porque allá se encuentra su madre con quien piensa reencontrarse, para trabajar y poder ayudar a su padre que se quedó en Camerún, en África Central.

Muchas familias de su país están migrando debido a la violencia e inseguridad, además de que no hay trabajo, señaló. EL ORBE/Ernesto López Quinteros