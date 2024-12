Reportan Enorme Fuga de Agua en la Colonia Benito Juárez

*También Carecen de Alumbrado Público y Calles en mal Estado.

Tapachula, Chiapas; 15 de Febrero del 2024.- Desde hace unos dos meses, los habitantes de la colonia Benito Juárez, al sur de la Ciudad de Tapachula, tienen problemas con una enorme fuga de agua, la cual causa encharcamientos y lodazales, que luego no dejan transitar a las personas; además de carecer de alumbrado público y reparación de vialidades.

En entrevista, la señora Guadalupe Damián Pérez, habitante del mencionado lugar, señaló que dicha fuga de agua se encuentra en la 5ª. Avenida Sur, entre 32 y 34 Oriente.

Aparte de que el agua va deteriorando la calle, indicó, también los encharcamientos sirven para que los vehículos salpiquen a los transeúntes, además de que manchan las paredes de las viviendas.

En dicha colonia popular hay muchos niños y jóvenes que van a las escuelas que están cerca, pero para ello tienen que transitar por la 5ª. Sur, por donde está la enorme fuga de agua, y eso les causa molestias, apuntó.

El problema es que por más reportes que hacen llegar a la Dirección de COAPATAP no se repara el desperfecto. Lo cual también afecta a amas de casa y la población en general que se ve obligada a transitar por esta vía de comunicación.

Otra de las necesidades que tienen en su colonia, señaló, es que las calles están muy deterioradas y requieren de rehabilitación, por lo que pide que se les tome en cuenta en algún proyecto de la autoridad municipal.

Expreso que debido a los baches o agujeros que existen, las personas discapacitadas que viven en ese sector no pueden andar con sus sillas de ruedas en la calle.

Agregó que llevan años sin tener algún beneficio de la autoridad municipal, pues no les han dado mantenimiento a las calles, carecen alumbrado público, tienen fugas de agua y no les han dado mantenimiento a los drenajes. EL ORBE/Nelson Bautista