Sin Solución el Conflicto Laboral en COAPATAP

* Ayuntamiento de Tapachula se Niega Reinstalar a Trabajadores.

*En mesa de trabajo en Tuxtla Gutiérrez no hubo solución de nada; funcionarios municipales se niegan a reinstalar a trabajadores.

*Director General del Organismo, Julio Armando Cano Aranda se molesta cuando le dicen que es de Motozintla.

Tapachula, Chiapas; 17 de Febrero del 2024.- Funcionarios del Ayuntamiento de Tapachula siguen tercos en no dar solución a las demandas laborales de los trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), y en la mesa de trabajo en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez no llegaron a ningún acuerdo, por lo que la huelga va a continuar por parte de los sindicalizados.

Lo anterior fue dado a conocer en rueda de prensa por los trabajadores sindicalizados del organismo operador de agua, encabezados por la Secretaria General del Sindicato, Sandra Villatoro Ventura; Secretario del Trabajo y Conflictos, Juan Enrique Moreno, y la Secretaria del Interior, Luz Victoria Huerta González.

Los inconformes explicaron que a pesar de la buena disposición de las autoridades estatales de mediar en el conflicto, los funcionarios municipales encabezados por la Presidenta Municipal Sustituta de Tapachula, Pánfila Soto Soto, y el Director General del COAPATAP, Julio Armando Cano Aranda, siguen insistiendo que hasta que no les dé la instrucción la presidenta con licencia, Rosy Urbina no van a solucionar nada.

Con relación a la reunión que sostuvieron en la capital del Estado, gracias a la oportuna intervención del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, precisaron que lamentablemente los funcionarios del Ayuntamiento llegaron a dicha reunión queriendo imponer sus condiciones.

“La propuesta es que solo nos quieren dar 12 contrataciones nuevas, no reinstalaciones, y ellos van a decir a quiénes, no quieren reconocer los derechos de antigüedad de los trabajadores para reinstalarlos”, señalaron.

Los dirigentes sindicales denunciaron que la postura de los funcionarios es de terquedad, en donde pareciera que el Director General del COAPATAP, Julio Cano disfruta mantener a los trabajadores aguantando hambre, ellos y sus familias, porque son gente que gana 3 mil Pesos a la quincena, que tiene a familiares enfermos y están sufriendo con esta situación, porque no les han pagado.

De igual forma, dijeron, el actual Director del organismo de agua en Tapachula se molesta cuando le dicen que es de Motozintla, algo irrisorio, porque es la realidad. Y toma una actitud terca.

Los inconformes aseguran que lo mismo pasa con la Presidenta Sustituta, Pánfila Soto, quien es la que debe de solucionar el conflicto, y ella siempre dice que hasta que Rosy Urbina no le instruya no va a solucionar nada. Cuando la realidad es que ella es la Presidenta Municipal en este momento y tiene en sus manos la solución.

Ante este escenario, trabajadores del sindicato del COAPATAP, aseguran que la manifestación y el paro de labores van a continuar. Mesa de Redacción