Exigen Seguridad Para el Centro de Salud de Metapa

* Autoridades Municipales han Sido Rebasadas por la Delincuencia.

Metapa, Chiapas; 18 de Febrero del 2024.- Después de varios años de lucha, hasta lograr que el Gobierno Estatal les construyera la Clínica de Salud en Metapa; ahora pobladores temen que la delincuencia termine por desmantelar este espacio en donde reciben atención médica cientos de familias de escasos recursos, debido a los constantes asaltos que ha sufrido.

Los inconformes están solicitando a las autoridades estatales y federales que se hagan cargo de la Seguridad Pública en este municipio fronterizo, debido a que los funcionarios del Ayuntamiento Municipal se encuentran rebasados en su capacidad de atención.

Lo anterior se desprende de la denuncia realizada por Doña Carmen Vázquez Rodas, vecina del cantón El Arenal, en esta pequeña localidad, quien dijo que la zona donde se encuentra la clínica de salud, muy cerca del Libramiento Sur, está muy solitario y no hay presencia de la Policía Municipal.

“Entraron a robar al centro de salud, es un espacio del que nos beneficiamos muchas personas, más que nada es algo injusto lo que hacen el haber entrado a robar, no hay autoridad municipal, deberían poner cámaras o qué sé yo, ahora sí sería mejor poner mayor vigilancia”, expuso.

No es la primera vez que tienen conocimiento de que asaltan a esta clínica de salud, dijo, lo cual quiere decir que a la autoridad municipal no le importa que esta situación se repita una y otra vez. Sin embargo a la población usuaria de este Centro de Salud sí le importa, porque le afecta.

“La petición sería a las autoridades para que pongan mayor vigilancia, mayor atención a esta situación, les pedimos de favor que las autoridades puedan intervenir para poder vigilar el centro de salud”, reiteró.

La denunciante aseguró que hay una inconformidad generalizada por los constantes robos en dicho espacio. Sobre todo porque el actual Presidente Municipal con licencia de Metapa, Leobardo López Morales, nunca se preocupó por brindar seguridad y ahora anda en busca de la reelección.

Aseguró que los pobladores de este pequeño municipio, tuvieron que pasar por varios años de lucha para lograr una clínica de salud, en donde gracias a la buena disposición del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón se logró pero costó mucho, por lo que temen que con los constantes robos, lo terminen desmantelando completamente.

“Día tras día van a dejar sin nada al centro de salud, y es una clínica o un centro de salud a donde nosotros nos queda más cerca para poder asistir a consulta”, subrayó.

“La primera vez dicen que se llevaron un refrigerador lleno de medicamentos, que se llevaron un clima y se llevaron una tele, no sé qué tanto más, ahorita no sé, hasta ahorita no sé ni qué se han llevado, pero va usted a pasar a consulta, no hay medicamentos, por lo que pedimos al gobierno que intervenga”, concluyó. EL ORBE/JC.