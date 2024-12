Unidad Administrativa de Tapachula se Cae a Pedazos: Ciudadanos

*Urge que Autoridades le Brinden Mantenimiento Para Evitar Accidentes.

Tapachula, Chiapas; 19 de Febrero del 2024.- La Unidad Administrativa, edificio que alberga a diferentes dependencias del Gobierno Estatal en la Ciudad de Tapachula, se está cayendo a pedazos y urge que las autoridades le den mantenimiento, antes de que se suscite algún accidente.

Lo anterior fue denunciado por la población que recurrentemente acude a este inmueble, ubicado al sur de la Ciudad.

Sandra N, dio a conocer para rotativo EL ORBE, que la falta de mantenimiento es muy evidente tanto en la fachada como en el interior, por lo que solicitó una mayor atención de parte de las autoridades competentes.

“Los plafones del techo de este edificio se están cayendo a pedazos, los baños no sirven, en varias zonas el piso se está levantando o ya no tiene azulejos, un elevador que supuestamente es para el uso de personas con discapacidad está obsoleto desde hace varios años, hay áreas que no tienen clima, entre otras deficiencias”, señaló.



En entrevista por aparte, Brenda, otra ciudadana que acude a este lugar a realizar trámites, señaló que aparte del deterioro del inmueble, denunció la falta de calidad en la atención por parte del personal que labora en las oficinas de las diversas dependencias, como el Registro Civil, solo por poner un ejemplo, en donde los funcionarios hacen dar vueltas a los usuarios.Dijo que el edificio ya se encuentra en pésimas condiciones. “Hay deterioro tanto en el techo como en las oficinas, las puertas están muy mal, los climas tienen muy mal mantenimiento, no hay dónde sentarse, ahorita estamos en las escaleras”, apuntó.Se supone que deben dar un buen servicio público a los ciudadanos, afirmó, por lo que la Unidad Administrativa debería de estar en buenas condiciones y no como en la actualidad, con partes del techo a punto de caer. EL ORBE/JC