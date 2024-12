Piden Alumbrado Público y Seguridad en Zona Comercial de Suchiate

* La Alcaldesa Anda más Preocupada en Promover la Candidatura de su Hijo.

Suchiate, Chiapas; 24 de Febrero del 2024.- Comerciantes de la zona sur del municipio de Suchiate, denunciaron que carecen de alumbrado y de una mayor presencia policiaca en las inmediaciones de la plaza comercial nueva, que es donde entran vehículos pesados procedentes de Tapachula, por la carretera a Jaritas.

Lo anterior se desprende de la denuncia pública realizada por Carmen “N” comerciante de aguas en esta zona de la localidad, al explicar que en este mismo lugar, el Ayuntamiento lleva varios meses en proceso de construcción una calle alterna a la plaza comercial, y no la termina.

Y es que en horas de la mañana y tarde, se hace un congestionamiento vial muy peligroso, debido a que en este crucero vial se carece de semáforos, además de que el alumbrado público es muy deficiente por las noches ya que algunas lámparas funcionan de día pero se apagan de noche.

La denunciante expuso que hace apenas unos días se suscitó una agresión con arma de fuego en donde hubo personas heridas. Los delincuentes aprovechan la obscuridad para realizar sus fechorías.

Ya hicieron del conocimiento de esta situación a la todavía alcaldesa de Morena en Suchiate, Sonia Eloína Hernández Aguilar, sostuvo, pero la Edil anda más preocupada por promover la candidatura de su hijo, Sergio Peralta, a quien pretende heredar la Presidencia Municipal.

Otra problemática es que en esta temporada de sequía, los vehículos pesados levantan grandes nubes de polvo, insistiendo que en ese mismo lugar hay una obra de pavimentación de calle que lleva meses y no la termina el Ayuntamiento.

Debido a esta situación, tanto los vecinos de colonias aledañas como comerciantes y automovilistas, pide la intervención del Gobierno Estatal para que les manden seguridad pública, al no confiar en los funcionarios del Ayuntamiento de Suchiate. Mesa de Redacción