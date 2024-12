Rezago Educativo se Disparó de Manera Alarmante en Guatemala

* Debido a los dos Años de Pandemia.

Tapachula, Chiapas; 25 de Febrero del 2024.- En Guatemala, el rezago educativo se disparó de manera alarmante posterior a la pandemia, ya que lamentablemente muchos niños y jóvenes no tienen acceso a las tecnologías de aprendizaje. Especialistas en educación calculan que se tuvo un rezago de 100 años, algo verdaderamente impresionante.

En entrevista para rotativo EL ORBE, la Directora General de Smart Kids Christian School, en Retalhuleu, María José Morales, calificó de muy fuerte el tema de rezago educativo en su país.

“Tenemos chicos en tercero de primaria que no pueden todavía leer y escribir, hay niños que ni siquiera pueden sumar, restar, mucho menos llegar a las competencias de lo que deberían de tener, y pues fuimos pocos los colegios que realmente nos preocupamos por ver qué hacíamos en la pandemia y después de la pandemia”, explicó.

El reto fue enseñar a distancia a niños y jóvenes, dijo, y después adaptarlos a las clases presenciales, en donde había niños que no podían ni agarrar un lápiz al regresar a las aulas.

Cuestionada sobre la experiencia que tuvieron como institución para intentar remontar esa rezago en la educación, Morales manifestó que como colegio particular tuvieron que trabajar durante toda la pandemia, y aún así no llegaron al 100% de las metas, pero sí obtuvieron un 85% de avance con los alumnos. Sin embargo el problema que enfrentan en la actualidad es con los estudiantes de nuevo ingreso.

Hay niños y jóvenes que no saben matemáticas, y hay una gran preocupación con los jóvenes de bachillerato, señaló, por lo que están en la búsqueda constante de nuevas estrategias de aprendizaje y educación.

De igual forma hizo énfasis en que “el rezago educativo” es un problema que enfrentan todos a nivel mundial, no es un problema exclusivo de Guatemala.

Sobre todo, porque no todos los niños y jóvenes tuvieron las herramientas y tecnologías necesarias de aprendizaje durante los dos años que tardaron las medidas de confinamiento por la pandemia. EL ORBE/JC