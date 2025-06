Trabajadores del ISSTECH Protestan por Falta de Pago y Contratos

*Les Adeudan los Meses de Abril y Mayo.

Tapachula, Chiapas; 2 de Junio de 2025.- Personal médico y administrativo del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) en Tapachula inició este lunes una protesta pacífica mediante una huelga de brazos caídos, en exigencia del pago de salarios atrasados y la formalización de contratos laborales.

La manifestación tuvo lugar en la clínica hospital «Belisario Domínguez Valencia», donde alrededor de 45 trabajadores como médicos, enfermeros, especialistas y camilleros, denunciaron que no han recibido su salario correspondiente a los meses de abril y mayo. Además, aseguran que desde enero de 2025 laboran sin un contrato formal que respalde su relación de trabajo.

Andrea Figueroa, vocera del grupo, explicó que la falta de pago afecta de manera directa la economía de las familias trabajadoras, y ha provocado un ambiente de incertidumbre y desgaste emocional entre el personal. “Hay compañeros que llevan hasta cuatro meses sin cobrar. Seguimos trabajando por compromiso con los pacientes, pero también tenemos familias que dependen de nosotros”, afirmó.

Los inconformes señalaron que, a pesar de haber presentado múltiples oficios y haber sostenido diálogos con el Director y el Administrador del ISSTECH, no han recibido respuestas claras ni soluciones concretas.

“Nos dicen que lo están revisando, pero no hay fechas ni compromisos”, dijo, y también denunció que algunos trabajadores han sido objeto de presiones y amenazas.

Exigen la asignación inmediata de contratos laborales vigentes para el personal subrogado, desde abril hasta diciembre de 2025.

El pago total de los salarios pendientes correspondientes a los meses de abril y mayo, así como otros periodos atrasados en algunos casos.

La protesta se mantendrá de manera indefinida hasta que las autoridades estatales respondan formalmente a sus exigencias. Mientras tanto, los trabajadores han hecho un llamado urgente a las instituciones responsables y a la sociedad en general para respaldar su lucha, subrayando que esta crisis no solo afecta sus derechos laborales, sino también la calidad del servicio que brindan a la comunidad. EL ORBE/Nelson Bautista