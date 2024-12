Las Arañas más Peligrosas que Tienen Presencia en Chiapas

* Entre Ellas la “Violinista y Viuda Negra”.

Tapachula, Chiapas; 25 de Febrero del 2024.- Dentro del mundo de arañas venenosas que existen en México, las dos más peligrosas y con presencia en el Estado de Chiapas son la Violinista y la Viuda Negra, cuyas especies no son agresivas y no representan un peligro real, puesto que sólo reaccionan como un mecanismo de defensa.

Así lo dio a conocer Héctor Montaño Moreno, académico del Departamento de Ecología de Artrópodos y Manejo de Plagas del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), quien aseguró que, aunque las dos especies ya citadas no han tenido presencia en el Soconusco, sí se han encontrado en las regiones Sierra, Centro y Altos de Chiapas

En entrevista con rotativo EL ORBE, explicó que en el caso de la Violinista, a mediados del 2023, una menor de edad y un adulto fueron mordidos por esa araña en Tuxtla Gutiérrez y en Motozintla, respectivamente. Ambas personas recibieron atención médica de urgencia, para contrarrestar los efectos del veneno.



1 de 3

Explicó que es importante que la población conozca cómo actuar y cuáles son las características físicas de estas dos arañas, que por su veneno pueden generar una complicación médica en la población. En el resto de las especies no existe ningún tipo de riesgo.Comentó que la Viuda Negra obviamente es negra, lustrosa, de tamaño medio. En el caso de la Violinista, tiene un color café pardo o naranja, y son un poco más pequeñas. Su característica distintiva es que en el dorso tiene una figura como de un violín.Apuntó que los síntomas, tras una mordedura son muy distintos entre la Viuda Negra y la Violinista. En el caso de la primera, puede presentarse hinchazón leve, enrojecimiento y una lesión en forma de diana. Luego de entre 15 minutos y 1 hora, un dolor muscular sordo se irradia desde la zona de la picadura a todo el cuerpo.En el caso de la Violinista, se presenta dolor inmediato, ardor, hinchazón y enrojecimiento en el lugar (se pueden observar marcas de colmillos dobles); dolores con calambres y rigidez muscular en el estómago, el pecho, los hombros y la espalda. Los efectos para ambos casos serán más intensos en niños o personas con una biomasa menor. Afortunadamente, dijo, existen antídotos para contrarrestar los efectos.El entrevistado agregó que para evitar la presencia de todo tipo de arañas en casa, hay que mantener limpios todos los espacios, especialmente las bodegas; que estén libres de polvo y humedad. Mover constantemente aparatos, libros y muebles, pero también limpiarlos. EL ORBE/Nelson Bautista