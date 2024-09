Ríos de la Costa se Encuentran a un 30% de su Nivel Normal

*Debido a la Falta de Lluvias e Intensa Ola de Calor.

Tapachula, Chiapas; 28 de Febrero del 2024.- Debido a la temporada de estiaje y los daños severos que cada día se vienen ocasionando al medio ambiente, como son los incendios forestales, el derribo de árboles, la sequía en general ya impera en todos lados, se están secando los mantos acuíferos, y los niveles de agua en los ríos están muy bajos.

Lo anterior fue dado a conocer por la delegada de Protección Civil en la Región Soconusco, Julissa Briones Magaña, quien en entrevista con el rotativo El Orbe manifestó que estos bajos niveles de agua en todos los ríos, son preocupantes, por lo que debemos de hacer conciencia en el cuidado de nuestros recursos naturales.

Comentó que de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, la próxima semana entrará una fuerte ola de calor con desprendimiento de altas temperaturas, como resultado de los efectos drásticos del fenómeno denominado “La Niña” y que, sin duda, causará múltiples estragos.

Apuntó que la crítica situación ya se siente por todos lados, en virtud de quienes utilizan pozos artesanos, han visto que la mayoría se han ido secando o que sus niveles se fueron hasta abajo, una muestra inequívoca de la escasez del vital líquido.

Subrayó que como consecuencia de la entrada de la onda de calor, los niveles de agua de los ríos van a descender aún más y la situación será más preocupante, por lo que recomendó a empezar a hacer conciencia entre la población, realizando un buen uso del agua, no provocar incendios, no tirar basura, etcétera.

La delegada de Protección Civil de la Región X Soconusco, señaló que para influir más directamente en la población, para que no provoque incendios, el gobierno del estado acaba de decretar que se formulen sanciones económicas fuertes y hasta de cárcel a quien se sorprenda provocando algún siniestro. EL ORBE/Nelson Bautista