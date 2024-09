Crisis y Desempleo También Generan Violencia Intrafamiliar

*Principalmente en las Zonas Rurales.

Tapachula, Chiapas; 28 de Febrero del 2024.- A raíz de la pandemia del Covid y sus secuelas, mucha gente se quedó sin empleo, mientras que otras se vieron en la necesidad de cerrar sus negocios porque su situación económica se vino para abajo, lo que ha sido motivo para que se produzca la violencia familiar ante la desesperación por no encontrar mejores niveles de vida.

Isabel Méndez Hernández, Dirigente de la Organización Mujeres en Movimiento para la Liberación Nacional, dio a conocer con relación a este tema, que en la actualidad al interior de las familias no solo las mujeres son violentadas sino también los hombres sufren esta situación.

Añadió que los problemas familiares o entre las parejas, han sido numerosos y evidentes al grado de que no sólo se ha registrado violencia al interior del hogar, sino al no poder llegar a acuerdos, lastimosamente las parejas han tenido que llegar a la separación, o al abandono de alguna de las partes.

Por otro lado, manifestó que al entrar en vigor la igualdad de género, pero también como parte de la necesidad de ingresar dinero al hogar, las mujeres se han ido a buscar el sustento a través de diversos empleos, lo que a algunos hombres no les ha gustado, y es ahí donde se han producido desacuerdos.

Consideró que de manera contraria, en muchos hogares, ahora con la igualdad de género, son los hombres quienes han forzado a las mujeres para que busquen trabajo e ingresen dinero al hogar, pero no les dan amplias libertades.

Esto a pesar de que se ha difundido mucho la necesidad de la denuncia, persiste el abuso contra las mujeres, por ejemplo en el medio rural, la mujer campesina casi no denuncia cuando recibe maltrato de su marido, un tanto por desconocimiento del tema o por temor a seguir siendo violentada.

Agregó que para evitar que la violencia continúe vigente, se debe difundir este tema y sus consecuencias, principalmente en las escuelas para que los jóvenes vayan aprendiendo a no caer en esas actitudes. EL ORBE/Nelson Bautista.