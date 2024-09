El 40% de Turistas Guatemaltecos No Entra a México por Trámites Engorrosos

*Urge Digitalizar la Tarjeta de Visitante Regional.

Tapachula, Chiapas; 1 de Marzo del 2024.- El 40% de los turistas que llegan a la frontera entre México y Guatemala, deciden ya no entrar a territorio mexicano debido a que los trámites son demasiado engorrosos, por lo que prestadores de servicios en la región Costa Soconusco urgen a las autoridades digitalizar el trámite de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR).

Lo anterior fue dado a conocer por José Elmer Aquiáhuatl Herrera, Presidente de la Asociación de Comercios Establecidos y Propietarios de Inmuebles en Tapachula (ACAPITAP), quien hasta el momento manifestó no tener información porque las autoridades migratorias no han querido digitalizar el trámite de la TVR en los pasos fronterizos con Guatemala.

La medida ayudaría mucho al turismo guatemalteco para que pudiera ingresar de manera más fácil a Tapachula, a México, a Chiapas, a donde ellos quieran viajar, dijo.

El también empresario de Tapachula, reiteró que se ha insistido bastante de la digitalización del trámite y de la tarjeta, sin embargo no ha habido resultados por parte de las autoridades, se sigue manteniendo ese trámite personal engorroso en el que deben ir personalmente los turistas a solicitar el permiso, en donde ya todos saben lo que eso genera.

Lo irónico es que por la frontera con Guatemala, pasan miles y miles de personas a territorio mexicano, muchos de ellos sin permiso, sin autorización, por lo tanto el hecho de que los turistas quieran pasar de manera legal, de manera formal, tiene un mérito mucho mayor.

En ese sentido, Elmer Aquiáhuatl exhortó a las autoridades correspondientes para que retomen este tema, que no es de hoy, o de un mes, es de hace muchos años que se viene solicitando. Incluso se pedía que se volviera a facilitar un pase local que anteriormente se les otorgaba a los visitantes del vecino país, en donde no había mayor problema, y que permitía el pase de mucha gente para Tapachula. EL ORBE/JC