Representantes de 75 Colonias Exigen Atención del Ayuntamiento de Tapachula

*Carecen de Alumbrado Público, Seguridad y Otros Servicios más.

Tapachula, Chiapas; 1 de Marzo del 2024.- Para exigir la atención a las demandas que han planteado con anterioridad y que no habían sido resueltas, representantes de 75 colonias se manifestaron la mañana de este viernes en las oficinas de la Secretaría de Protección Civil Municipal, al sur de la Ciudad de Tapachula.

En representación de los quejosos, el señor Luis Alberto Soto Vázquez, dijo que han pedido que Protección Civil Municipal realice poda de árboles, porque no solo representan un riesgo por estar ubicados muy cerca del cableado eléctrico, sino también porque producen oscuridad y eso es aprovechado por los delincuentes.

Asimismo, en entrevista con rotativo EL ORBE, el líder denunció que hay colonias ubicadas en la ribera de los ríos y en tiempo de lluvias corren el riesgo de que las corrientes provoquen inundaciones, por eso requieren de un muro de contención.

Por otro lado, lamentó que las autoridades municipales, de manera general, ignoren las necesidades del pueblo tapachulteco, y derivado de esta situación existen diversos asentamientos en el olvido, lo cual provocó que representantes de 75 colonias se unieran en esta ocasión para exigir atención.

Entre otras necesidades requieren alumbrado público, ampliación de drenajes, red de agua potable, pavimentación de calles, y patrullajes por parte de la Policía Municipal por tanta inseguridad que hay en todo el municipio, señaló.

Según los denunciantes, en todas las colonias de Tapachula han tenido problemas de robos, asaltos, y hasta de violaciones, en virtud de que no hay vigilancia por parte de la Policía Municipal, la cual no sale a hacer patrullajes o rondines para reducir el alto índice delictivo.

Los inconformes advirtieron que así como se presentaron en las oficinas de Protección Civil, también se presentarán en las oficinas de las demás dependencias municipales para exigir resolución a sus distintas demandas, porque consideran que es justo que las autoridades les den atención. EL ORBE/Nelson Bautista