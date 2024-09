Exigen Investigación Para Delegado de Tránsito del Estado en Tapachula

*Por Presuntos Actos de Corrupción en los Operativos Contra Motocicletas.

Tapachula, Chiapas; 8 de Marzo del 2024.- Miembros del Frente Amplio Opositor para la Liberación Nacional (MAO-LN), tomaron por unas horas las instalaciones de la Delegación de Seguridad Turística y Vial, mejor conocida como Tránsito del Estado en la Ciudad de Tapachula; en donde gritaron consignas y dieron a conocer un comunicado alusivo al Día Internacional de la Mujer, así como exigieron una investigación contra el delegado de la dependencia, Héctor De la Cruz, por presuntos actos de corrupción.

En entrevista, Ángel Alberto Ibarra, Miembro del Consejo Político del MAO-LN, denunció que la manifestación en donde también fijaron su postura en apoyo a las mujeres violentadas en el país; también obedece a la marginación y la discriminación que han sufrido los miembros de esta organización por un simple criterio del funcionario en la dependencia estatal, quien presuntamente les ha negado el derecho al servicio y la atención.

Refirió que las personas discriminadas son habitantes de la colonia Rivera Maya, quienes han llegado a tramitar licencia de conducir, y a su decir, se les ha negado por puro criterio del funcionario de la dependencia.

En cuanto a denuncias de presuntos actos de corrupción, Ángel Alberto Ibarra solicitó a las autoridades competentes que se investigue al Delegado de Tránsito y también a sus elementos que entre comillas están realizando operativos, “porque hay actos de corrupción y también vienen de la mano en toda esta situación”, subrayó.

El dirigente social señaló que no es justo que se siga lacerando el derecho de los que menos tienen.

“Hoy hay una consigna contra la ciudadanía, sobre todo contra los motociclistas, que nada más ven una moto y los persiguen como si fueran delincuentes, sin embargo no es así, hay corralones llenos de motocicletas, donde extorsionan y cobran altas cuotas por la recuperación de esos bienes. Ni los corralones están respetando el tabulador que está establecido en el reglamento”, denunció.

Hay complicidad con los concesionarios de los corralones, el Delegado y seguramente hay más funcionarios involucrados, señaló. De igual forma señaló que las multas que cobran están elevadísimas, en algunos casos de hasta 20 mil Pesos.

Si bien subió el salario mínimo, dijo, los agentes de la dependencia en mención supuestamente no respetan lo que indica el tabulador, y cobran lo que se les antoja.

“Te voy a dar un ejemplo. Vas al corralón pides un comprobante de pago que desglosen todo lo que te están cobrando y no te lo dan, simplemente te dan un papelito para que pases a pagar y asunto arreglado, entonces cómo vas a comprobar los gastos”, señaló.

En ese sentido, insistió en su llamado a las autoridades para que se investigue al Delegado y a los dueños de los corralones, porque se están lacerando los derechos de los ciudadanos.

En otro tema, y para finalizar, el integrante del Consejo Político del MAO-LN condenó enérgicamente el reciente asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa, a manos de policías estatales de Guerrero, y exigió justicia para Damián Genovés Tercero, un joven presuntamente ejecutado por el Ejército Mexicano, caso en el que no hay ningún detenido. Mesa de Redacción