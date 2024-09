En Unión Juárez Esperan Repunte Económico Durante Semana Santa

* Prestadores de Servicios Prevén Arribo de Miles de Turistas.

Unión Juárez, Chiapas; 13 de Marzo del 2024.- Los hoteleros y restauranteros de Unión Juárez se dicen listos para recibir a los visitantes con motivo de la llegada de Semana Santa y con ello la representación del Viacrucis; periodo en el que esperan un repunte económico después de haber pasado la dura Cuesta de Enero.

Así lo dio a conocer Paola Valera Fuentes, empresaria hotelera, quien en entrevista con el rotativo El Orbe manifestó que el Viacrucis en Unión Juárez es una fecha muy esperada por todos, no sólo por lo que representa esa celebración, sino también por todas las actividades culturales que se desarrollan en este pequeño poblado fronterizo.

Añadió que actualmente el sector hotelero tiene entre 40 a 50 por ciento de ocupación, ya que la gente aprovecha para el paseo, la diversión y para salir a comer durante los fines de semana o días festivos. Sin embargo, la Semana Santa es cuando mejora al ciento por ciento el plus económico con la llegada de los visitantes para presenciar el Viacrucis.



La entrevistada indicó que si bien es cierto que la difícil situación económica les pega duro a los hoteleros y restauranteros, también saben que el municipio de Unión Juárez se ha vuelto un referente no sólo para ir a comer, sino también para quedarse una o dos noches para descansar, para disfrutar del clima o simplemente para eliminar el estrés, independientemente de que también se ha visto a mucha gente nueva que visita ese lugar.Por otro lado, señaló que para la celebración del Viacrucis esperan una afluencia de miles de personas, una cifra de visitantes que poco a poco ha ido en aumento en cuanto se corre la voz, de manera muy especial en que se prepara y se manifiesta dicho acontecimiento.Reveló que durante el mes de diciembre, es cuando tienen más afluencia de visitantes, unas 3,500 personas, considerando el alto interés de muchas personas, incluso un alto número de extranjeros, por subir a la cima del volcán Tacaná, un atractivo especial que también poco apoco toma más auge.Asimismo, confió que no ha sido fácil mantener un servicio de primera, precisamente por las invariables que hay en cuanto al número de visitas. Sin embargo, dijo, ponen todo su empeño por ofrecer lo mejor, no solo en cuanto a la situación hotelera, sino también en cuanto al tema del restaurante bajo el lema de que al cliente se le da lo que pide. Es decir, el mejor servicio y la mejor atención.Agregó que los visitantes regresen a sus lugares de origen de manera satisfecha por el servicio y la atención que se les brinda. Y además, por los atractivos culturales que se realizan en el lugar. EL ORBE/Nelson Bautista