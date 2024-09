Consumir Alimentos en la Calle es un Riesgo Para la Salud

*El Calor Acelera Descomposición de Alimentos.

Tapachula, Chiapas; 15 de Marzo del 2024.- El inicio de la Primavera está prácticamente a una semana, pero asimismo, desde hace días se ha registrado un incremento en las temperaturas en todo el país, lo que puede generar descomposición de los alimentos (sólidos o líquidos), principalmente aquellos que se consumen en la calle por su exposición al calor, o que en su proceso de preparado no se observan las medidas de higiene adecuadas, advirtió en entrevista el Médico, Moisés Valencia Moreno.

De igual forma aseguró que con la descomposición de los alimentos debido a las altas temperaturas, se podría causar daños a la salud y contraer enfermedades como la gastroenteritis viral, una infección de los intestinos que suele causar diarrea acuosa, dolor o calambres en el abdomen, náuseas o vómitos, y a veces fiebre.

Explicó que al haber más calor, las bacterias se multiplican rápidamente en los alimentos, sobre todo cuando no hay un buen procedimiento de higiene en su preparación, o que proceden de la calle, así como cuando no se lavan y se desinfectan bien las verduras, o no se limpian bien los demás productos como pollo, carne, etc.

Detalló que los riesgos son altos, ya que niños, adolescentes, adultos o adultos mayores, está propenso a sufrir gastroenteritis, si es que se cae en los descuidos o en cualquiera de las causas que provocan esta enfermedad. Este malestar no respeta sexo, edad o raza.



1 de 3

En este sentido y con relación a los alimentos sólidos, el entrevistado recomendó, primeramente, conservar las medidas como cuando estuvo el Covid19, el lavado de manos principalmente, pero también no consumir alimentos en la calle, o al menos que haya seguridad respecto a la higiene en su preparación.En cuanto a los alimentos líquidos que se consumen en las calles, ya sean aguas frescas o aguas de frutas, el problema no es tanto su preparación, sino en la forma en que se traslada el hielo, ya que los bloques a veces los llevan arrastrando en el piso o banquetas, allí puede contaminarse, ya que normalmente quienes los utilizan no lo lavan.Por eso recomendó que si se van a consumir líquidos en la calle, sea mejor comprar las botellitas de agua purificada o las ya preparadas desde el hogar, o cosa contrario que las personas carguen desde casa sus botellitas de agua de garrafón.El especialista de la salud agregó que la recomendación que siempre expresa, es que para evitar riesgos de contaminación, se deben de lavar las manos antes y después de ir al baño. Y en caso de la presencia de algún síntoma de gastroenteritis, lo mejor es hidratarse y visitar al médico especialista. EL ORBE/Nelson Bautista