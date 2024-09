Se Disparan Casos de Dengue en la Región Costa y Soconusco

*Distrito Sanitario VII Reporta Incremento del 700 %.

Tapachula, Chiapas; 19 de Marzo del 2024.- El problema del Dengue es a nivel mundial. Es como si estuviera la contingencia del Covid, ya que todos los días se reportan casos de detección y de personas hospitalizadas que han contraído esa enfermedad.

Así lo consideró José Cruz Rodríguez Ramos, Coordinador del Área de Vectores del Distrito de Salud VII en esta Ciudad, quien en entrevista con Periódico EL ORBE aseguró que lamentablemente las condiciones climatológicas han propiciado un fuerte incremento ante la falta de lluvias en la región.

De acuerdo con las evaluaciones que hacen, dijo, han encontrado que los criaderos están dentro de las propias casas, pues los habitantes no dejan ingresar a personal de la Secretaría de Salud para la aplicación del abate o para insistir en las recomendaciones sobre algunos hábitos.

El entrevistado señaló que la participación social también deja mucho que desear al no sacar los cacharros, no realizan limpieza general de las casas y de los patios, y todo ello no deja que se lleve un exacto control para abatir esta enfermedad.

La situación migratoria también influye, ya que en los sitios de concentración de estas personas quedan tirados vasos y platos de plásticos entre otros recipientes, así como botellas y otros envases que a la postre sirven de criaderos de los insectos que propician el Dengue, señaló.

En este momento que no hay lluvias los casos de Dengue se han incrementado en 700 por ciento, sostuvo, pero en las primeras lluvias que caigan, los casos se van a disparar y puede ser que el porcentaje de personas con Dengue se incremente entre 800 a mil por ciento.

Con la llegada de la temporada vacacional de Semana Santa, personal de la Secretaría de Salud se desplaza a los centros turísticos, Playa Linda en Tapachula, por ejemplo, donde han encontrado casas casi abandonadas, pero que van a ser utilizadas por los vacacionistas con los riesgos que ello conlleva.

En algunas viviendas, donde no dejan ingresar al personal del Distrito de Salud, eso perjudica no solo a los habitantes de esa casa, sino todo alrededor, indicó, abarcando hasta unas 27 manzanas, que es el alcance de vuelo del insecto que propicia el Dengue.

El funcionario refirió que todo el personal de Salud en los 16 municipios que comprende el Distrito de Salud VII, está debidamente capacitado para realizar trabajos de investigación o de valoración de enfermos, para confirmar si cada uno de esos casos realmente corresponde al Dengue, porque también puede tratarse de enfermedades respiratorias o de infección de vías urinarias, que tienen los mismos síntomas.

Agregó que la participación del sector social es importante para el combate del Dengue, ya que tiene que adoptar hábitos de limpieza en su hogar, colocar mallas mosquiteras, utilización de pabellones, entre otros. EL ORBE/Nelson Bautista