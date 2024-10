Disminuye un 50% los Terrenos Destinados Para la Engorda de Ganado

*En la Región Entra Mucho Ganado Procedente de Yucatán.

Tapachula, Chiapas; 21 de Marzo del 2024.- En la región de la Costa de Chiapas, los terrenos destinados para la engorda de ganado ha disminuido hasta en un 50%, ya que muchos productores están sembrando palma africana, como una actividad económica alterna, es por eso que los ranchos ganaderos han venido disminuyendo.

Lo anterior fue dado a conocer por Jorge Ortiz Arévalo, Director General del Rastro Municipal de Tapachula, quien explicó que en este momento hay escases de animales para ser sacrificados.

Debido a esta situación, muchos ganaderos, productores y comerciantes en este ramo están comprando ganado de Yucatán y Veracruz.

Cuestionado sobre la difícil sequía que se presenta en esta región de la Costa de Chiapas, el también productor y ganadero, dijo que ya no afecta mucho esta situación, debido a que se han venido aprendiendo nuevas técnicas de producción y engorda de ganado.

“Hablando de esta zona, la mayoría del ganado ya es tabulado, ya come alimento, entonces no daña tanto la sequía o la falta de agua. Los pocos ranchos ganaderos prefieren vender su producto a media ceba, un novillo o una ternera de 200 a 250 kg, la venden para el norte, a Monterrey se lleva mucho ganado de acá para allá terminarlo”, comentó.

A pesar de esta situación, Jorge Ortiz aclaró que en Tapachula la matanza de las reses sigue normal desde que inició el año, la actividad se mantienen hasta en un 40%, para el consumo en esta localidad. En donde a diario se sacrifican un promedio de 26 animales. EL ORBE/JC