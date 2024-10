Presentan Proyecto de Construcción de la Central de Abastos en Tapachula

* Son 30 Hectáreas Ubicadas a un Lado de Ciudad Salud.

Tapachula, Chiapas; 22 de Marzo del 2024.- Empresarios y comerciantes de la Ciudad de Tapachula, dieron a conocer el proyecto de construcción de la Central de Abastos, el cual ya se realiza en un área de 30 hectáreas, a un lado de Ciudad Salud, en donde ya se construyen decenas de bodegas, así como contará con locales comerciales, gasolinería, hotel, salón de eventos, etcétera.

Lo anterior fue dado a conocer por Salvador Ignacio Sánchez Guzmán, Secretario de la Unión de Bodegueros de la Central de Abastos de Tapachula, quien fue abordado a su salida de una reunión que sostuvo con miembros de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Tapachula.

El también empresario manifestó que desde hace algunos años se unieron para poder concretar la creación de la Central de Abastos de Tapachula, con inversión privada, y es un proyecto bastante ambicioso, ahorita están construyendo la primera fase que son 104 bodegas, que esperamos concluir a finales del 2025, poniendo la central de abastos en función.

De igual forma, para poder hacer realidad este proyecto han contado con el apoyo de la Secretaría de Economía del Estado de Chiapas, del municipio de Tapachula y otras entidades y dependencias, sin embargo precisó que es un proyecto 100% privado, de comerciantes tapachultecos.

El inmueble albergará todo tipo de comercio, y las instalaciones son de primer nivel, ya que están tomando muchas medidas para que tenga aspectos autosustentables, innovadores y sobre todo, que sea un proyecto de muchos años; por ejemplo, contará con planta de tratamiento de agua, alumbrado solar, manejo de aguas negras y también la estructura misma de las naves es una estructura que no hay en Chiapas, que baja la temperatura 10 grados centígrados, es muy innovadora, modelo que trajeron del norte del país.

El objetivo es que la central de abastos cuente con todo tipo de productos, como cárnicos, verduras, embutidos, plásticos, o sea, de todos los giros.

Estarán dando espacio de participar en este proyecto a todos los interesados, pero en particular a quienes son comerciantes, ya que no es una inversión inmobiliaria. Porque están cuidando que los comerciantes sean los que le den vida a este importante proyecto. EL ORBE/JC