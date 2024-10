COMAR Genera Desesperación de Migrantes que Buscan Refugio en México

*Extranjeros Llevan Meses Esperando un Documentos que los Deje Llegar a EEUU.

Tapachula, Chiapas; 25 de Marzo del 2024.- La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados sigue generando una desesperante espera para los miles de migrantes de diversas nacionalidades que buscan refugio en México, o que simplemente requieren de un documento para transitar libremente por el país para poder llegar a la frontera norte con Estados Unidos, complicando aún más la crisis migratoria que se vive en esta frontera sur.

Roberto Reyes, originario de El Salvador, Centroamérica, está en Tapachula desde enero pasado, a donde llegó acompañado de su esposa e hijo, y en repetidas ocasiones ha acudido a las oficinas de esta dependencia, sin embargo no los atienden y les dan largas en los trámites.

En entrevista con rotativo EL ORBE, aseguró que en las oficinas de la COMAR los tienen con puros engaños, porque no les dan una fecha definitiva para que puedan recibir ese documento con el cual ya pueden atravesar el territorio mexicano y llegar a la frontera norte del país con Estados Unidos.

Incluso, dijo, en ocasiones ha tenido que hacer “cola” durante tres a cuatro días frente a la oficina de esta instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación, aguantando sol y durmiendo en la banqueta, solo para que finalmente los funcionarios de dicha oficina les salgan con un: “no hay nada todavía, venga la otra semana”.

Entre la fila de gente que seguía esperando este lunes 25 de Marzo, hay algunos que iniciaron sus trámites desde octubre, noviembre o diciembre del año pasado, y ya está finalizando marzo y todavía no les resuelven, señaló.

Mientras tanto, no tienen dónde trabajar para obtener para el sustento diario, como tampoco tienen dinero suficiente para pagar rentas de casa habitación que van de los cuatro a los cinco mil Pesos o más mensuales.

El entrevistado comentó que no entiende por qué un documento que es extendido de manera gratuita, no lo suelta la COMAR en un tiempo perentorio, haciéndolos esperar demasiado.

En México al migrante lo ven como botín, aseveró, ya que a donde quiere que vaya, siempre va a ser acechado con tal de que se “caiga” con los Dólares. Y no hay la más mínima intención de que puedan ser apoyados en la búsqueda de cómo llegar a los Estados Unidos. EL ORBE/Nelson Bautista