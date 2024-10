Suspenden Miss Piel Dorada en Tapachula por Falta de Apoyo de las Autoridades

A pesar de la derrama económica que genera este evento, ninguna autoridad se ha interesado en brindar la promoción y facilidades para que se realice.

Tapachula, Chiapas; 25 de Marzo del 2024.- Uno de los eventos más importantes en temporada vacacional de Semana Santa, era el Miss Piel Dorada Internacional, en donde participaban hermosas jóvenes de diversas nacionalidades, el cual ha sido suspendido en la actualidad por la organizadora, debido a la falta de apoyo de las autoridades.

En entrevista, Josefina León Duque, presidenta de Miss Piel Dorada Internacional dio a conocer que dicho evento lo realizó en Playa Linda, con pasarela en diferentes plazas y negocios, por 25 años consecutivos, y generaba una importante derrama económica, así como daba promoción turistas y cultura para la Perla del Soconusco.



“El 2023 y este año no se ha realizado, ni se va a realizar, por la sencilla razón que no tenemos apoyo por parte de las autoridades, es un evento que genera derrama económica, divisas, empleos, promoción turística y cultural de lo que es, en este caso Chiapas, principalmente, la zona Costa y Tapachula”, subrayó.La también empresaria de esta región, expuso que muchos dueños de comercios le han manifestado que desde que suspendió este evento ya no hay movimiento y ha bajado la afluencia de visitantes y turistas durante estas fechas, sobre todo en Playa Linda, en donde ya todos sabían que se realizaba el evento de belleza año con año.Y es que dicho evento también era un atractivo turístico, el cual atraía la visita de pobladores de diferentes municipios de la Costa de Chiapas, pero principalmente de Guatemala.En ese sentido, consideró necesario que las autoridades, sobre todo los encargados de realizar promoción turística, hagan eventos, no precisamente de Piel Dorada, sino otros eventos para dar a conocer los atractivos de Tapachula y sus alrededores, durante todo el año, no precisamente en Semana Santa.Cuestionada sobre si volverá a impulsar Miss Piel Dorada Internacional en Tapachula, León Duque aclaró que ante la falta de apoyo de las autoridades, se vio obligada a trabajar en otras playas del país. Incluso en el presente año ya tiene programado trabajar en lo que es la Riviera Maya, para lo que es Tulum y Playa del Carmen, pero en temporada de verano. EL ORBE/JC