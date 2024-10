Contaminadas las Playas y Ríos en Temporada Vacacional

* Familias Dejan Residuos Sólidos en Aéreas Naturales.

Tapachula, Chiapas; 6 de Abril del 2024.- Lamentable continúan los malos hábitos de la población que deja todo tipo de desechos en playas y ríos de la región durante esta temporada vacacional, incrementando la contaminación por residuos sólidos en áreas naturales, informó en entrevista la Bióloga, Marisa Schell Pinot, encargada del Proyecto Costas Limpias de Chiapas.

Destacó que la contaminación en estos espacios se incrementa hasta en un 20 o 30% en esta temporada, sin embargo, refirió que en la temporada de lluvias ésta se dispara aún más.

La también ecologista destacó que en esta temporada vacacional, las familias siguen llevando vasos de unicel que están prohibidos en el municipio, pero aún se sigue vendiendo, llevan sus lonches, bolsas de comida, refrescos, cervezas y no recogen sus residuos sólidos en las áreas naturales.



“No sé si no saben o se les olvida que en estos sitios no hay centros de recolección de residuos, no hay infraestructura para recoger los residuos, entonces si tú dejas todo eso ahí, nadie lo va a levantar, va a quedarse contaminando”, expuso.Para los ambientalistas las épocas de vacaciones como Semana Santa, verano, Navidad y Año Nuevo, son épocas terribles tanto por la contaminación como por la pirotecnia que ejercen, que afecta la fauna silvestre y los hábitats.En las últimas limpiezas que realizaron, se recolectaron más de 20 toneladas de residuos en las playas, refirió, ésta es una parte de todo el programa de saneamiento que hay que hacer, porque mientras no dejen de tirar basura, nunca nada va a estar limpio, ni sano.Marisa Schell Pinot señaló que todos los residuos que quedan en playas y ríos de la región, en las zonas costeras, no únicamente matan especies como aves endémicas y migratorias o peces o mamíferos, sino también especies marinas porque finalmente los desechos llegan a los mares y costas, entonces sigue una cadena de muerte terrible.En ese contexto, agregó que para contrarrestar todo este daño al medio ambiente hace falta mayor interés tanto de ciudadanos como de autoridades, y muchísima cultura de la prevención, un mejor manejo de los residuos sólidos, mayor infraestructura y mayores sanciones para quien tire residuos sólidos. EL ORBE/JC