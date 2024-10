Aumentan Incendios de Pastizales en Tapachula

* En Riesgo Zonas Habitacionales y Campos de Cultivo.

Tapachula, Chiapas; 6 de Abril del 2024.- Los incendios de pastizales se continúan incrementando en el municipio de Tapachula en plena temporada de estiaje, lo cual es muy delicado, pues la mayoría de los siniestros son provocados de manera intencional, y eso pone en riesgo zonas habitacionales o campos de cultivo.

Lo anterior fue dado a conocer por Abelardo Herrera Aguilar, Oficial de Bomberos en la Perla del Soconusco, quien explicó que aunado a este tipo de incidentes, también han atendido una gran diversidad de servicios.

“Nosotros hemos estado atendiendo a la ciudadanía acudiendo a los servicios de todo tipo. Es un año muy movido para nosotros, en cuestión de estiaje hemos tenido muchos incendios de pastizales en toda la ciudad, pero le damos preferencia cuando hay riesgo de que se pueda incendiar una casa, un automóvil o alguna escuela o el humo es muy intenso, entonces damos prioridad, por la falta de personal”, expuso.

El intenso calor de la temporada es un factor que se presta a esta situación de los incendios de pastizales, los cuales se han incrementado, señaló; así como se han incrementado las llamadas de auxilio de la población para atender accidentes automovilísticos, captura de reptiles y atención de enjambre de abejas africanizadas.

Precisó que en lo que respecta al mes de Enero tuvieron 94 servicios, Febrero 90, Marzo 98, en total los tres primeros meses, atendieron aproximado de “282 servicios” en apoyo a la población.

Apuntó que siempre han exhortado a la ciudadanía, que si viven a lado de un pastizal que hagan su brecha aproximadamente de unos tres o cuatro metros de ancho para en caso de que, si se genera un incendio, no cruce el fuego a la zona habitacional, así como a extremar precauciones como el no realizar fogatas, no limpiar patios baldíos utilizando fuego, no tirar colillas de cigarros, etcétera.

Reiteró que atender al cien por ciento toda la Ciudad de Tapachula es prácticamente imposible, pues cuentan con muy poco personal y unidades.

Cuestionado sobre el material y equipo con el que cuentan los bomberos de esta Ciudad, el oficial manifestó tienen a disposición una pipa, dos vehículos contra incendio de rescate urbano, una Ram que es de 1,500 litros, sin embargo debido a la carga de trabajo con la que cuentan necesitarían por lo menos otra pipa, así como mínimo, otros 15 elementos de bomberos más, ya que en la actualidad solo tienen 10 elementos a disposición, de los cuales tres son choferes y 7 son de tropa, quienes a diario se tienen que dividir los múltiples servicios.

Finalmente, insistió en su llamado a la población para que en esta temporada de estiaje, evita al máximo realizar quema de pastizales. EL ORBE/JC