Productores de Café Piden Declaratoria de Desastre en el Campo

* Para Mitigar Pérdidas por la Sequía.

Tapachula, Chiapas; 11 de Abril del 2024.- Debido a los efectos negativos que ha propiciado en el campo la intensa y prolongada sequía, los productores de café, de los más perjudicados, están pidiendo al Gobierno Federal que se genere una declaratoria emergente de desastre cuando menos, que sirva para mitigar un poco las pérdidas que ya se registran por el bajo rendimiento en la producción.

En entrevista con rotativo EL ORBE, Isaí García Trujillo, productor robustero en la región, señaló que en años anteriores había lluvias en noviembre y diciembre, incluso algunas en febrero, pero esta vez todo ha sido diferente, pues no ha llovido desde los últimos días del mes de octubre.

En los últimos tiempos solo han expresado quejas por los altos precios de los insumos y por los bajos precios en la comercialización del grano, recordó, sin embargo, ahora se le agrega el problema de la prolongada sequía, disminuyendo el potencial de producción, debido a que con el clima que se vive se están secando los cultivos de café.



Explicó que los bajos rendimientos en la producción, ha causado el deterioro de la economía familiar, ya que la mayoría de los productores vive de sus parcelas, pero además, a la hora de la comercialización del producto se han topado con los mismos precios de hace unos cinco años.De igual forma, el entrevistado señaló que un gran número de jóvenes campesinos al ver que el campo o el cultivo del café ya no es redituable, han optado por migrar a los Estados Unidos, y eso ha empeorado la situación porque no hay mano de obra para la cosecha del grano, el cual se cae de las matas y se pierde, lastimosamente.Las pérdidas en los últimos tres años han sido como del 50 por ciento, más lo que se acumule este año, ya que debido a la prolongada sequía, se están muriendo los cultivos y va a ser necesario en la mayoría de los casos que se renueven las plantaciones.El entrevistado consideró que en esta cosecha del ciclo 2024-2025, se aprecia un panorama totalmente sombrío, con pérdidas del 50 por ciento en las áreas afectadas por la sequía, pero además desesperados porque ya no hay estímulos como había anteriormente con los gobiernos federales anteriores. EL ORBE/Nelson Bautista