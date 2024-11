Colonos de Pobres Unidos se Niegan a Compartir Red de Energía Eléctrica

*Temen que al Conectarse más Usuarios el Suministro sea más Deficiente.

Tapachula, Chiapas; 21 de Abril del 2024.- Habitantes de la colonia “Pobres Unidos”, ubicada al surponiente de la Ciudad de Tapachula, denunciaron su inconformidad en que de una obra de un fraccionamiento privado cercano, quieran colgarse del servicio de energía eléctrica, lo que pudiera traer consecuencias negativas.

En entrevista con Periódico EL ORBE, la señora Herlinda García Martínez, Coordinadora de la Colonia Pobres Unidos, denunció que a cada rato sufren interrupciones del suministro eléctrico, y si de la red de la colonia llegan a tomar la corriente para el nuevo fraccionamiento, va a ser peor.

Señaló que este fin de semana muy temprano, trabajadores de la obra con rotomartillo rompieron el concreto justo en la base de un poste de Comisión Federal de Electricidad; además, rompieron la calle que divide a la colonia Pobres Unidos con el nuevo fraccionamiento, para meter mangueras para cableado eléctrico.



1 de 1

Aparte de manifestarse, los colonos tuvieron que frenar la obra para evitar que se conecten al poste de la CFE, pues no tienen ninguna certeza que esa acción no les perjudicará más adelante.La entrevistada señaló que por ahora es la energía eléctrica la que quieren tomar de la colonia para llevar al nuevo fraccionamiento, pero luego podría ser la conexión a la red de drenaje y del agua potable.Los vecinos están dispuestos a evitar este tipo de atropellos, hasta que la dependencia correspondiente les garantice que más adelante no colapsará la energía eléctrica, el drenaje o van a tener faltará agua con la construcción de este fraccionamiento.El lugar en donde se construye el fraccionamiento no pertenece a la colonia Pobres Unidos y en ningún momento pidieron autorización para conectarse, sostuvo, por lo que hacen un llamado urgente a las autoridades para que intervengan de lo contrario no dejaran que siga la obra de electrificación. EL ORBE/Nelson Bautista