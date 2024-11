Autoridades Migratorias Dificultan el Ingreso de Mano de Obra a la Región

Jornaleros de Guatemala anteriormente viajaban a la región para las tareas de la cosecha del café, ahora prefieren migrar a los Estados Unidos.

* Afectando Principalmente la Producción de Fincas Cafetaleras.

Tapachula, Chiapas; 21 de Abril del 2024.- Desde hace muchísimos años, y casi de manera tradicional, las fincas cafetaleras o algunos productores particulares han dependido de la mano de obra de Guatemala para el corte del grano.

Sin embargo, cada vez es más complicado que ingresen los jornaleros chapines a la zona cafetalera en la región Soconusco.

Anteriormente viajaban a Tapachula para incorporarse a las tareas de la cosecha del café, ahora prefieren migrar a los Estados Unidos.

Este año, la complicación llegó al extremo, gracias a la burocracia del personal del Instituto Nacional de Migración que atiende el ingreso de los guatemaltecos deseosos de ser contratados para la cosecha del café, cuyos trámites aniquilan el deseo de los finqueros.

Thomas Edelman Blass, Productor de Café en la zona alta del municipio de Tapachula, explicó que para poder ingresar legalmente a México a los pizcadores de Guatemala, el INM les pone una serie de trabas, una tramitología desesperante y tardada.



En entrevista con rotativo EL ORBE, manifestó que Gobernación les pide a los finqueros una serie de requisitos para poder obtener un registro y ser viable para la contratación de jornaleros.Las autoridades migratorias establecen una cita y en ocasiones, este requisito es demasiado tardado. Mientras tanto, dijo, la maduración del café no espera y en ocasiones, primero se cae el producto y la contratación de pizcadores ya resultó demasiado tarde.Una vez contratados los jornaleros y luego de unos dos a tres días de labores, de pronto los pizcadores deciden ir con otro productor (que tal vez éste les puede pagar más porque no hacen gastos en la tramitología), y dejan plantados a los finqueros.En cuanto a los migrantes que van con destino a los Estados Unidos, comentó que no se les puede contratar temporalmente, ya que éstos proceden de ciudades y no del campo, por lo tanto, no están acostumbrados a este tipo de trabajo, como es la cosecha del café.Agregó que todos estos contratiempos migratorios para poder ingresar a los jornaleros procedentes de Guatemala, ha hecho que la producción merme, pues sencillamente no hay mano de obra para cosechar el café de la región. EL ORBE/Nelson Bautista