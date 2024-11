Inseguridad Genera Ansiedad y Estrés en la Población

* Aseguran Expertos.

Tapachula, Chiapas; 21 de Abril del 2024.- La población en nuestro país, en particular en Chiapas vive estresada, debido a la inseguridad y violencia que vivimos todos los días, y que se difunde a través de los medios de comunicación, sobre todo ahora que se tiene mayor acceso a internet.

Lo anterior fue dado a conocer en entrevista por Luis Enrique López González, Psicólogo, y Director del Centro de Intervención Soluciones de Vida en Tapachula, quien explicó que en la actualidad nos enteramos de todo, incluso de las guerras que hay en otros países.

En ese sentido, dijo, a la gente le preocupa la violencia que se genera en Europa, en el tema de Irán, el tema de Israel, de México ahora con Ecuador, el tema de Chiapas, la región del Soconusco, y luego en tu colonia, en tu comunidad, pues todos estos hechos de violencia delictivos hacen pensar que el mundo se puede acabar.

“Todo el mundo habla del dolor, de la culpa, del miedo, del sufrimiento, de la violencia que se genera, pero nadie me está comentando acerca de la paz que tenemos que empezar a buscar, porque en un mundo tan caótico como el que estamos experimentando en estos momentos, aumentan los niveles de depresión, el tema de angustia, la gente ya no quiere vivir, empieza a consumir más drogas, alcohol, se dispara el tema del alcohol, se dispara el tema del consumismo”, subrayó.

En pocas palabras, hay un pensamiento autodestructivo de saber que te puedes morir en cualquier instante y no está bajo tu control, pues generan que las personas busquen una salida rápida ante cualquier tipo de conflicto, armado, violento o delictivo.

Debido a toda esta situación, han atendido casos delicados, de gente que ya no puede dormir porque vivió una balacera; gente que ya no puede salir a trabajar porque se siente amenazada, incluso hasta viajar, viajar hacia la capital a hacer trámites o que te puedan quitar tu patrimonio o te pueda pasar algo a tu vida, eso hace que la gente se limite y que el miedo hoy en día los tenga atados.

Cuestionado sobre el porcentaje en que se ha incrementado el tema del miedo entre la población, refirió que el Covid generó una sensación de miedo similar, en donde se tuvo un repunte del 50%; sin embargo, en la actualidad se incrementó aún más y llegó al 70% o 80% de incremento en casos de ansiedad.

Agregó que antes tenían pacientes con ansiedad, a lo mejor unos 5 a la semana hace como dos años, ahorita se ha incrementado a 15 o 20 personas, relacionado al tema de la violencia, o sea, no son temas de ansiedad asociados por parejas o a otras cosas, no, son relacionadas a la violencia, lo cual es preocupante. EL ORBE/JC