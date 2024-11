Acuerdan SE e INM Acciones Conjuntas en Beneficio de las Niñas y Niños Migrantes en Chiapas

*A Través de Estancia Educativa Temporal para la Atención de Niños y Niñas en Movilidad (EETNEM).

Tapachula. – La secretaria de Educación y el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) recorrieron este fin de semana las instalaciones de la Estancia Educativa Temporal para la Atención de Niños y Niñas en Movilidad (EETNEM), ubicado en el municipio de Tapachula, con la finalidad de coordinar acciones en beneficio de la niñez migrante.

Durante el recorrido, la responsable del sector educativo en la entidad chiapaneca explicó al comisionado del INM los servicios asistenciales en educación primaria que esta estancia brindará a niñas y niños de entre 6 y 12 años en situación de movilidad y en la que, además, se contempla la distribución de alimentos, la impartición de actividades lúdicas, culturales, deportivas y talleres de aprendizaje, así como el proporcionarles un espacio para el aseo e higiene personal.

“Para nosotros, la educación no tiene fronteras, ni reconoce nacionalidades y es por eso que nos hemos propuesto que la estancia de estas niñas y niños en Chiapas sea segura; de ahí la importancia del apoyo que nos brinde el INM con el traslado de las y los menores de edad a las instalaciones de la Estancia Educativa Temporal para la Atención de Niños y Niñas en Movilidad a fin de poder atender a la mayoría de estos pequeños”; refirió la secretaria de Educación al titular del INM.

De esta manera, agregó, Chiapas se suma con esta estrategia EETNEM al proyecto del Gobierno de México en este tema tan sensible que no nada más impacta a nivel local y nacional; “es una realidad de este gobierno, tanto a nivel local como nacional, tienen como prioridad la atención a la niñez, garantizándoles, entre ello, el derecho que todo niño tiene a la educación, así como un trato con dignidad y con pleno respeto a sus derechos humanos”, concluyó.

Por su parte, el comisionado del Instituto Nacional de Migración reconoció finalmente la labor que se encuentra realizando el Gobierno de Chiapas en esta materia, a través de la Estancia Educativa Temporal para la Atención de Niños y Niñas en Movilidad, a cargo de la Secretaría de Educación, destacando su interés por apoyar en todo lo que esté en sus manos a esta estrategia que, dijo, es tanto humanitaria como prioritaria, y de la que, subrayó, habrá de ser informado el presidente de México. Boletín Oficial