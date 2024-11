Detectan Pérdida de Valores Entre Jóvenes Estudiantes

*Urge Reforzar Programas Educativos.

Tapachula, Chiapas; 22 de Abril del 2024.- En las instituciones educativas, maestros y docentes han detectado una pérdida de valores, en donde hay un constante desafío hacia la sociedad adulta por parte de los jóvenes, quienes retan con su comportamiento. Sin embargo es ahí donde entra la capacidad y la habilidad de los adultos para controlar el comportamiento de los muchachos.

Lo anterior fue dado a conocer por Rosabel Ramírez López, Director de la Escuela Secundaria Federal “Fray Matías Antonio de Córdoba y Ordóñez”, quien explicó para corregir a las nuevas generaciones, no se trata de golpear o meter a la cárcel como se va hacer entender a los jóvenes, pues como institución educativa se rige por programas educativos, en donde hacen lo que pueden, en donde la escuela no educa, instruye.

En ese sentido, subrayó que la cuestión de educación, de valores, debe venir de la casa. Sin embargo, el maestro, de acuerdo a su habilidad sabe en qué momento puede echar a andar un espacio de 10 minutos, platicando sobre cómo son los valores.

“Hoy escuchamos unos lenguajes bastante burdos, lenguajes agresivos, prosaicos tanto de las jovencitas como de los jóvenes, ya no hay respeto hacia nadie”, explicó.

Lamentablemente los papás no están haciendo su papel, porque se interesan más en que si quitan un teléfono, por ejemplo, aquí están prohibidos los teléfonos por el mal uso que le dan los jóvenes, si quitan un teléfono, inmediatamente viene el tutor a pedir el teléfono, y en nuestro reglamento dice, “la primera vez se le entrega, y él firma en donde se compromete que en la segunda ocasión se le entregará cuando termine el ciclo escolar”, porque tenemos que cuidar que los muchachos no anden haciendo cosas indebidas.

El directivo escolar subrayó que un 80% de los muchachos andan bastante mal en cuestión de valores, no quieren estudiar porque prefieren el desorden, para ellos es una gran alegría cuando no hay clases, para ellos es una gran alegría cuando un maestro no viene. Es un alto porcentaje de jóvenes que están transitando en un camino sinuoso, bastante irresponsable y con pérdida de valores.

Por otra parte, dio a conocer que este lunes se llevó a cabo en esta escuela la clausura de las pláticas que se llevaron a cabo la semana pasada, respecto a cómo manejar el acoso y hostigamiento en las instituciones educativas, partiendo de una situación que hubo entre unos alumnos y en la que intervino derechos humanos.

El objetivo, dijo, es prevenir, y afortunadamente no han tenido una situación delicada sobre el tema.

Y es que el hostigamiento, también se conoce como bullying, en donde empiezan diciéndole apodos o insultos a un compañero o compañera, y luego va creciendo de otra manera, o hay otro tipo de también de faltas que se cometen cuando usan el teléfono de manera irresponsable que se transmiten imágenes inapropiadas o se toman fotos y las andan circulando. Por lo que insistió que con las pláticas en donde participaron autoridades, se trata de prevenir este tipo de situaciones entre los estudiantes. EL ORBE/JC