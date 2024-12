Plagas Infestan Casas en Temporada de Lluvias

*Señalan Bomberos de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 25 de Mayo del 2024.- Debido a la temporada de lluvias se ha incrementado el llamado de auxilio de la población al Heroico Cuerpo de Bomberos de Tapachula, debido a que reptiles o roedores invadan las casas habitación, ya que la fauna silvestre busca en donde refugiarse en esta temporada.

Lo anterior fue dado a conocer por Daniel Almaraz, Sub Oficial del Cuerpo de Bomberos de Tapachula, quien explicó que en esta temporada de lluvias han atendido unos 12 servicios de captura de serpientes, algunas las sacan dentro del domicilio, otras en plazas o en lugares poblados.

Esta situación apuntó es por el inicio de la temporada de lluvias, en donde aclaró que la especie más capturada es la culebra conocida en esta región como mazacuata.

“Se le exhorta a la ciudadanía de que cuando encuentren una culebra que no la pierdan de vista, y que no intenten agarrarla, porque ahora realmente ellos no saben si son venenosas o no, deben de marcar inmediatamente al 911 o al número directo de bomberos, que es 9626252065, ya nosotros acudimos y ya se valora si es venenosa o no es venenosa, nosotros procedemos a retirarla y pronto se libera”, explicó.

El elemento de los traga humo, reconoció que en ocasiones la población lo que hace es apedrear a las culebras o las matan con machete. Por lo que reiteró a la población, que mejor marquen directo a los bomberos para que acudan a retirar los animales, ya sean culebras u otras especies.

Agregó que las colonias que más solicitan el apoyo de los bomberos, por el tema en mención, son las colonias que se encuentran a las orillas de los ríos. EL ORBE/Ernesto L. Quinteros.