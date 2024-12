Lluvias Mermarán Ola de Calor en el Soconusco

*Informa PC.

Tapachula, Chiapas; 25 de Mayo del 2024.- La tercer ola de calor que se está dejando sentir en gran parte del país ha impactado menos en la región del Soconusco, gracias a las lluvias que empezaron a caer a partir del 15 de Mayo en algunas partes de la zona alta y media, así como en la costa. En donde hemos tenido una temperatura de 40 grados, con sensación térmica de 45.

Lo anterior fue dado a conocer por el Secretario de Protección Civil Municipal de Tapachula, Herbert Schroeder Bejarano, quien explicó que en otras partes del país, el termómetro ha marcado hasta los 45 grados o más, con sensación térmica de 50 o 52 grados.

El funcionario local destacó que afortunadamente ya está lloviendo en la zona, y eso vendrá a refrescar mucho. No se van a sentir tan fuertes los calores.

Debido a toda esta situación Schroeder Bejarano recomendó a la población a evitar exponerse mucho tiempo al sol, a consumir muchos líquidos, sobre todo agua, a mantenerse bien hidratado. Así como utilizar ropa fresca, utilizar gorras, sombrero, sombrillas, para no sufrir del golpe de calor por deshidratación.

El funcionario de Protección Civil reconoció que en la dependencia a su cargo han atendido casos de golpe de calor debido a la deshidratación. Y es que también hay gente muy vulnerable, que en ocasiones se expone a las altas temperaturas.

Agregó que afortunadamente en esta región, pero en particular en el municipio de Tapachula, afortunadamente no se han tenido decesos por golpe de calor. Es por eso que se le pide a la población para que extreme precauciones. EL ORBE/JC