Mirador “El Pocito” Atrae al Turismo

El Pocito, el Mirador que Capta la Atención de Propios y Extraños

Se encuentra ubicado en el municipio de Unión Juárez en los límites con Guatemala.

Unión Juárez, Chiapas; 29 de Mayo de 2024.- Cada día que pasa el mirador “El Pocito”, ubicado en el ejido Córdova Matasano, municipio de Unión Juárez, y que colinda con Guatemala, capta más visitantes sobre todo por la atracción que representa la construcción de un brazo con una mano extendida que parecieran estar en el aire.

Juan Carlos Pérez Velázquez, encargado de dicho mirador, comentó que se trata de un proyecto familiar que ha despertado el deseo del turismo nacional e internacional, por estar ubicado en un lugar a 1,500 metros sobre el nivel del mar, con lluvias frecuentes desde el mediodía.

Respecto a las lluvias, comentó que en lugar de que sean un inconveniente, también resulta un atractivo, ya que muchos visitantes gustan de tomarse fotos en la mano extendida, y que esa mojada los lleva al restaurante a degustar una taza de café o una taza de chocolate caliente.



En entrevista con el rotativo El Orbe, reconoció que, gracias a las visitas y su aporte, han podido avanzar en cuanto a los servicios que ofrecen en el restaurante, además dentro de poco, también podrán ofrecer servicio de hospedaje, para quienes desean quedarse uno, dos o tres días para disfrutar de un clima excepcional.El entrevistado subrayó que todo lo hecho hasta ahora ha sido con el esfuerzo de la familia, ya que, de parte de los gobiernos municipal, estatal e incluso el federal, no han tenido ningún apoyo, no obstante que este proyecto fortalece el sector turístico regional.Asimismo, reconoció que a pesar de la mucha afluencia que han tenido, aún entre semana, no deja de afectar la inseguridad, ya que hay personas que han preferido no asistir a ese lugar, sobre todo por lo que ha se visto o escuchado en los medios de comunicación sobre hechos de violencia en otras partes de la región.Manifestó que en el caso del ejido Córdova Matasano, la gente del lugar está unida, trata de ofrecer garantías a los visitantes, y los arropa a modo que el turista se sienta tranquilo y seguro. Y eso, dijo, ha dado confianza a los visitantes y por eso la asistencia al mirador no cesa.Agregó que afortunadamente, el atractivo avanza, como sucedió apenas hace unos cuantos días, cuando grupos de jóvenes, que están a días de su graduación en las escuelas, asistieron al mirador no sólo para conocer el lugar, sino también para tomarse la foto que les quedará de recuerdo. EL ORBE/Nelson Bautista