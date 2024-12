TELMEX Presta un Pésimo Servicio

*Denuncian Usuarios.

Tapachula, Chiapas; 29 de Mayo de 2024.- Tiene muchos años que el servicio de internet y telefonía que presta la empresa Telmex ha dejado mucho que desear, lo que ha propiciado que sea una de las empresas con más quejas ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Lo anterior fue denunciado por Roberto “N”, quien explicó que las principales quejas por las que las personas han emitido reportes, es por la mala señal o la falta de velocidad al momento de navegar por internet. Asimismo, es un viacrucis para los usuarios a la hora de acercarse a las oficinas de la empresa para hacer sus reportes, porque no los atienden con responsabilidad.

El denunciante señaló que las quejas también han sido por fallas en el servicio, cambio de plan o paquete sin que el usuario lo haya solicitado, contrataciones, por saldo, cargos y bonificaciones injustificadas.

Otra molestia que reportan los clientes de Telmex, es que al cambiarse al sistema de fibra óptica tenían la idea de que el servicio de internet iba a mejorar muchísimo. Sin embargo, les ha resultado peor, ya que a cada rato se interrumpe la señal y la mayoría de usuarios se queda sin ese importante servicio.

Según los inconformes las interrupciones en el servicio son a cada rato, y lo que es peor, es que no hay ningún lugar donde el usuario puedan quejarse libremente, por lo que no le queda más que esperar hasta que el servicio sea reanudado nuevamente. EL ORBE/Nelson Bautista