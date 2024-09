COAPATAP Incrementa Tarifa del Agua Potable

*Hasta un 42%: Usuarios

Tapachula, Chiapas; 12 de junio de 2024.- Un durísimo golpe para la economía de las familias tapachultecas, fue el incremento desproporcionado en la facturación por el suministro de agua potable a los usuarios en esta ciudad, lo cual ha desatado un malestar social generalizado, ya que en el mes de Mayo el suministro del vital líquido fue muy deficiente.

Así lo manifestó Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, consejero del Bloque de Izquierda Nacional Ciudadana, quien en entrevista con el rotativo El Orbe, aseguró que los usuarios de ese servicio que pagaban 300 pesos mensuales ahora el recibo les llegó de 430 pesos, y de acuerdo a la situación de la economía familiar, es difícil de pagar.

Apuntó que aunque se haya consumido la misma cantidad que el mes pasado, el incremento ahora es de 42 por ciento, lo que ha causado sorpresa e indignación por parte de los usuarios, pues consideran que se trata de un soberano abuso por parte de los directivos del Comité de Agua Potable y Alcantarillado (Coapatap).

El dirigente añadió que no es la primera vez que los directivos del organismo operador de agua en la ciudad cometen estos atropellos, ya que en ocasiones anteriores también han hecho lo mismo, hasta que cada implicado va a las oficinas a reclamar y a pedir que le bajen. Y en los casos donde no hay reclamo lo dejan así y el usuario a partir de esa fecha ya paga una cifra muy elevada.

El entrevistado subrayó que los directivos del Coapatap no dan la cara y no informan en qué se basan para incrementar el costo del servicio. Seguramente, les hicieron alguna auditoría y salieron mal, y quieren reponer ese dinero, pero lo quieren hacer a costillas de los usuarios.

Lo malo de todo este asunto, indicó, es que administraciones municipales van y otras vienen, y no resuelven en definitiva el problema de la falta de abastecimiento del agua, y es por eso que hay colonias a donde no les llega ni una sola gota del vital líquido.

Añadió que agua hay, sobre todo ahora que ya están las lluvias en pleno apogeo. El problema pudiera ser también que la infraestructura del Coapatap ya es obsoleta y no da para un mejor servicio, pero éste no es problema de los usuarios, sino del mismo Coapatap que no ha sabido administrar los recursos, porque los funcionarios municipales lo tienen como “caja chica”. EL ORBE/Nelson Bautista