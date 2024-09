Prolifera la Basura en Calles y Avenidas de Tapachula

*¿Qué Hace Limpia Municipal?

Tapachula, Chiapas; 12 de Junio del 2024.- El vacío de poder al interior del Gobierno Municipal de Tapachula es cada vez más evidente, ya que las diferentes áreas encargadas de los servicios públicos, como la Dirección de Limpia Municipal presentan muchas deficiencias, por lo que prolifera la acumulación de basura en calles y avenidas de esta ciudad.

Hay calles céntricas, como la 8a Norte y 11 Poniente, donde todas las mañanas se logra observar los cúmulos de basura que se forman en la banqueta, en donde los vecinos ante la falta del servicio de recolección deciden sacar sus desechos a la vía pública. Sin embargo, esta situación afecta a los negocios cercanos, quienes en ocasiones se ven obligados a levantar los desechos.



Dany Pérez, gerente de conocida tienda de pinturas es uno de los más afectados, ya que todas las mañanas se enfrenta a la problemática y tiene que esperar al carro recolector para poder deshacerse de los residuos y desinfectar el lugar para evitar perder clientes.Menciona que en varias ocasiones ha ido a denunciar estos hechos con el Gobierno Municipal, pero solo le han dado avisos pegables.“He acudido al municipio, donde me dicen que sí me apoyan, pero la última vez me dieron una pegatina la cual decía NO TIRAR BASURA, pero yo creo que no basta con eso”, comentó.El entrevistado dijo que desde hace varios años, cuando empezó a laborar en la tienda de pintura, esta problemática ya estaba. Informó que los otros negocios afectados también se han quejado y vieron como única solución, que el municipio contratara a un policía o guardia para vigilar el área, pero no se ha logrado nada.En contra parte, los vecinos se quejan que el camión recolector de basura no pasa por la zona. EL ORBE/José Bartolón Morales