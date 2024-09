En Pésimas Condiciones Calles Aledañas al Centro

Urgen Acciones de Mantenimiento en Céntricas Vialidades.

Tapachula, Chiapas 17de Junio de 2024.- Los problemas de fugas de agua potable, azolvamiento de drenajes y calles destrozadas, es el común denominador en el centro de la ciudad de Tapachula, sin que a las autoridades del Ayuntamiento Municipal se preocupen por darles mantenimiento.

Un caso concreto es lo que sucede en la 11ª. Calle Oriente entre Central Avenida Norte y 3ª Norte, donde ese lugar está para llorar, puesto que los operadores de vehículos tienen muchas dificultades para transitar por ese espacio, ya que la vialidad se encuentra despedazada.

De acuerdo a lo expresado por la señora Marcela Navarro, varios vehículos se han descompuesto, especialmente de la suspensión y las llantas, al caer en los enormes baches, cuya profundidad no se aprecia porque ahora, como es temporada de lluvias, permanecen anegados.



En entrevista para el rotativo El Orbe, aseguró que unos trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado (Coapatap) llegaron a esa dirección a arreglar una fuga, pero dejaron sin componer la carpeta asfáltica que rompieron, y fue ahí donde empezaron a crearse todos los baches.El caso es que hoy en día, ese espacio es un auténtico peligro para los automovilistas que transitan por ese lugar, sobre todo para quienes no conocen la profundidad de los baches, y es entonces cuando caen estrepitosamente, sufriendo averías en sus vehículos.La entrevista dijo que es una pena que las autoridades municipales no pongan atención en la resolución de estos problemas, sobre todo porque este caso se suscita casi en el mero centro de la ciudad, lo que da a pensar que, si aquí está ese detalle, qué cosas no habrá en la periferia.Por eso, la informante invitó a las autoridades a que visiten la 11ª. Calle Oriente entre Central Avenida Norte y 3ª Norte, para que se cercioren de este problema y a ver si así se preocupan en mandar a arreglar ese tramo. EL ORBE/Nelson Bautista.