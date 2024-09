Completamente Destrozada la Carretera de la “Ruta del Café”

*Se Encuentra Llena de Baches.

Tapachula, Chiapas 23 de Junio de 2024.- Debido a las intensas lluvias que han caído en la región, especialmente en la parte media alta del municipio de Tapachula, es necesario que las autoridades presten atención al tema de los caminos y las carreteras, los cuales requieren de bacheo urgentemente

Así lo dio a conocer Olivia Zwanzinger Paniagua, productora de café en la zona alta, quien aseguró que los trabajos de mantenimiento de los caminos son urgentes en toda esa zona, pero principalmente en lo que corresponde a la denominada “Ruta del Café”.

En entrevista con el rotativo El Orbe, indicó que de por sí, los caminos han estado en malas condiciones, pero con las lluvias intermitentes que durante más de 10 días han caído, la situación ha empeorado, al grado de que en este momento es peligroso transitar por esas vías.



1 de 4

Asimismo, dijo que aparte de los enormes baches y asolvamiento de cunetas, también hay deslaves en algunas partes de los caminos, además del retiro de ramas de árboles que han quedado colgando por la fuerza de los vientos.Apuntó que los baches en los caminos o carreteras están por todos lados. Para no ir tan lejos, apenas pasando la Planta Potabilizadora, hay un enorme bache el cual se torna muy peligroso, sobre todo para aquellos automovilistas que no conocen el camino.Añadió que, de ahí hacia arriba, el camino está muy mal, y que con la continuidad de las lluvias va a llegar el momento en que ya no se va a poder transitar por esa vía de comunicación, principalmente por el alto peligro que se cierne en ese lugar.Agregó que es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto, antes de que vaya a ocurrir alguna tragedia qué lamentar, al accidentarse algún vehículo en los grandes hoyancos que hay en la carretera de Tapachula a Nueva Alemania. EL ORBE/Nelson Bautista