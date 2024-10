Denuncian Mala Atención en Centro de Salud de Obregón

*Sólo dan Consulta a 10 Personas por Turno.

Tapachula, Chiapas; 26 de Junio de 2024.- Grave problema de salud están padeciendo los habitantes del poblado de Álvaro Obregón, al poniente de la ciudad de Tapachula, debido a la proliferación del Dengue, sin embargo, no ven para cuando las autoridades de salud se preocupan en atender este problema.

Así lo señaló David Casimiro Gutiérrez, habitante de ese ejido, quien aseguró que en ese lugar hay un Centro de Salud, pero sólo atienden a diez personas por turno, y eso no es suficiente para una comunidad que tiene más de 18 mil habitantes.

En entrevista con el rotativo El Orbe, explicó que la problemática sanitaria que representa el dengue se agudiza con el avance de la temporada de lluvias, principalmente en el sector rural y es que habitantes del ejido Álvaro Obregón reportan un incremento de casos de dengue.

Dijo que durante esta semana, al menos 12 personas se han contagiado de dengue sin presentar síntomas graves pero el problema se agudiza cuando la gente enferma acude al centro de salud de la comunidad y no reciben atención.



Subrayó que ante cualquier síntoma de fiebre o algo similar, quienes tienen recursos van a consultas con médicos particulares, los mandan a hacerse análisis, y luego tienen que comprar los medicamentos. Pero las demás personas no pueden darse ese lujo.El entrevistado añadió que en Álvaro Obregón ahora que está la temporada de lluvias hay muchos encharcamientos, además de patios enmontados y con muchos cacharros, pero la Secretaría de Salud no hace nada en el nivel preventivo.Así como sus calles se encuentran totalmente destruidas, y no hay atención de las autoridades municipales.Por lo tanto, el entrevistado consideró que es urgente que la Secretaría de Salud, a través del Distrito de Salud VII, implemente una campaña de fumigación y de recolección de cacharros, ya que esas actividades se dejaron de hacer y eso ha dado motivo que haya casos de Dengue y de otras enfermedades. EL ORBE/Nelson Bautista