Pago de Cuotas en Escuelas Afecta la Economía Familiar

*Educación No es Gratuita: Padres de Familia.

Tapachula, Chiapas; 3 de Julio de 2024.- El alto costo de las inscripciones en las escuelas de todos los niveles de la región ocasiona un duro golpe a la economía de las familias, ya que cada inicio de ciclo los maestros y comité de padres de familia acuerdan las cuotas de manera exorbitante, lo cual resulta incómodo, sobre todo para las familias de escasos recursos.

Sobre este asunto, las señoras Lina Larios y Verónica Ávalos, entrevistadas por el rotativo El Orbe, señalaron que las cantidades económicas de las inscripciones lesionan la economía familiar, ya que aparte tienen que comprar útiles escolares y uniformes.

Subrayaron que, menos mal, en las familias de uno o dos hijos tal vez no es tanto el daño económico, pero las familias donde tienen tres o más hijos es una situación que no pueden resolver, porque eso mismo provoca carestía.



Las entrevistadas aseguraron que la compra de uniformes también es un problemón, ya que sólo un par de zapatos cuesta arriba de los 300 pesos más los gastos diarios que tienen que hacer, especialmente para quienes tienen que pagar pasajes, el cual se acaba de incrementar.Según las autoridades la educación básica debe ser gratuita. Sin embargo, resulta que no es así, ya que cada padre de familia tiene que hacer gastos extraordinarios para enviar a sus hijos a las escuelas, como son cuotas por inscripción y compra de uniformes y útiles escolares, que al final de cuenta son obligatorio, de lo contrario lo niños no pueden ingresar a las escuelas.Comentaron que anteriormente en las escuelas bastaba con que se compraran cuadernos sencillos, pero resulta que ahora los maestros exigen libretas incluso algunas de porte profesional, lo que acaba de dañar más la economía de las familias.Reconocieron que aparte, el gobierno apoya a algunas familias con un programa de becas, pero aun así no les alcanza por los gastos extras que tienen que hacer, algunos de ellos innecesarios, pero que son exigidos en la mayor parte de los centros educativos. EL ORBE/Nelson Bautista