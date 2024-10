Lluvias Afectan Etapa Final de la Cosecha del Mango

* Plaga Daña la Fruta.

Huehuetán, Chiapas; 7 de Julio del 2024.- Desde la región Costa de Chiapas están saliendo los últimos embargues de mango Ataulfo a diferentes destinos del país, gracias a que el mango mantuvo buenos precios al final de esta temporada. Sin embargo, las lluvias no les están favoreciendo, pues se engusana la fruta.

Lo anterior fue dado a conocer por la Encargada de Control de Guías de Comercialización de Mango, Paulina Díaz Trujillo, quien explicó que, en el presente mes ya prácticamente está finalizando la cosecha, desafortunadamente las fuertes precipitaciones pluviales no les están favoreciendo, ya que el mango agarra plaga.

Reveló que normalmente cuando empieza la temporada, la reja tuvo un precio de mil Pesos, de ahí va bajando a 700, 600 Pesos. Pero en la presenta cosecha que está ya por culminar en esta región se estableció un precio de 450 a 400 Pesos la reja. Teniendo un 30% de mejora en su costo, haciendo un comparativo con el año pasado.

Cuestionada sobre las afectaciones por el Mango Niño, reveló que sí les afectó en muchas parcelas, al ser fruta que no alcanza a desarrollarse o no llega a su etapa fisiológica que debe llegar, y obviamente no tiene precio, le afecta al productor, quien en ocasiones lo que hace es tirar ese tipo de árboles y vuelve a resembrar, pero para que vuelva a producir lleva años, por lo que en ocasiones optan por otro tipo de cultivos.

Agregó que están en la etapa final de la cosecha de mago Ataulfo, la cual posiblemente ya concluye el otro mes. EL ORBE/JC