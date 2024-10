Obra Mal Ejecutada Afecta a Vecinos de la Calcáneo Beltrán

* Agua de Drenaje Entra a las Casas.

Tapachula, Chiapas; 7 de Julio del 2024.- Hace ocho meses aproximadamente, el Ayuntamiento Municipal de Tapachula que en la actualidad mal gobierna la edil sustituta, Pánfila Gladiola Soto, pavimentó una cuadra de 19 Avenida Sur y 28 Calle Oriente, la cual dejaron mal, ya que con las lluvias de la temporada se mete el agua de drenaje a los domicilios de los vecinos de esa zona.

Lo anterior fue dado a conocer por Eloísa López, habitante afectada en dicha colonia, quien precisó que cuando compusieron dicha vialidad los constructores dejaron mal la tubería, a su decir, la dejaron mal puesta, pusieron tubos grandes y pequeños, debido a esa situación por los registros brota aguas negras de drenaje.

Por ello, están pidiendo al Ayuntamiento Municipal de Tapachula que arregle la calle, incluso tendrán que levantar todo para arreglar la tubería y volver a pavimentar de nuevo, para que no tengan ese detalle, que cuando llueve, se llene todo el lugar con aguas negras pestilentes.

Cada que llueve se inundan las calles de la 28 Calle Oriente y 19 Avenida Sur, en donde se desborda el drenaje, señaló.

La denunciante aseguró que cuando los ingenieros estaban trabajando, los vecinos pidieron que se arreglara el desperfecto. Sin embargo ellos argumentaron que meterían los tubos así, porque eran los que les habían mandado.

Incluso, apuntó que los mismos “constructores” se dieron cuenta del desperfecto, al grado que les pidieron a los vecinos que compusieran las entradas de sus casas, que pusieran trampas para que el agua sucia no entrara a los domicilios, por lo que muchos vecinos de la 19 Avenida Sur se vieron en la necesidad de poner trampas.

Eloísa López expuso que su domicilio también se mete el agua de drenaje, por lo que están solicitando la reparación de la calle al Gobierno Municipal de Tapachula.

Debido a esa situación, lamentó el problema que se está generando, ya que en el Ayuntamiento de Tapachula están haciendo obras mal hechas con personas que al parecer no son ingenieros, son pasantes.

Y es que aseguró que dicha obra apenas la entregaron hace aproximadamente ocho meses.

Es decir, desde cuando estaba como Presidenta Interina, la hoy alcaldesa sustituta de Tapachula, Pánfila Gladiola Soto, quien ha sido cómplice de todas las obras mal realizadas en la Ciudad de Tapachula, por lo que van a dejar todo un problema social en diferentes colonias de la Ciudad. EL ORBE/ Mesa de Redacción