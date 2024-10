Dejan Inconclusa Reparación de Drenaje en Los Laureles 1

*Personal del COAPATAP.

Tapachula, Chiapas; 08 de Junio de 2024.- Los trabajos de reparación de drenajes han sido una burla para los habitantes del fraccionamiento Los Laureles 1.

Así calificaron los trabajos de reparación de drenajes en el lugar, debido a que a tan solo 2 días de haber (supuestamente), arreglado un problema de drenaje colapsado en Avenida Las Palmas y Calle Mangos, este lunes nuevamente dicho lugar fue invadido por un arroyo de aguas negras y pestilentes olores, causando malestar entre los afectados debido a que este problema lleva ya más de 3 meses.

Los afectados, recordaron que dicho problema se originó debido a que con la remodelación del parque ubicado en el Panteón Jardín, los responsables no levantaron el material de desecho, el cual fue arrastrado con las primeras lluvias taponeando las coladeras.

Los quejoso señalaron que no recuerdan de alguna otra administración tan pésima como la de ahora, debido a que no solamente ignoran las necesidades de la comunidad, sino que además maquillan el problema en lugar de arreglarlo de raíz, provocando serios daños colaterales al fraccionamiento.

Como el que sucedió en la Calle Framboyanes, apenas 2 cuadras abajo de donde hoy se ubica este problema, en donde es un peligro latente, ya que el drenaje se rompió y reblandeció la calle, poniendo en riesgo de hundimiento a una casa habitación y que para los responsables su solución fue acordonar el área y prohibir el paso, dejando a los afectados con el problema que hasta hoy continúa igual y no hay autoridad que haga algo al respecto.

Ante esta situación, los quejosos señalaron que de continuar con el problema, tomarán medidas drásticas para que las autoridades correspondientes acudan a solucionar de raíz el problema. EL ORBE/Martha Guillén