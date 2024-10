Inaceptable que Jueces Hagan Campaña Para ser Electos

*Señalan Despachos de Abogados.

Tapachula, Chiapas; 8 de Julio del 2024.- El Poder Judicial de la Federación tiene muchísimo trabajo, y hacer que los Jueces, para ser Jueces, sean elegidos mediante una votación, me parece que los distrae definitivamente de su ocupación principal, opinó en entrevista el Licenciado Eric Rivera Morales, abogado litigante y Presidente del Colegio Nacional de Abogados del Sistema Penal Acusatorio.

Destacó que es un punto que a los gobernados les incumbe y especialmente a los abogados, que un Juez para ser elegido, tenga que hacer una campaña política en la cual lleva un segundo problema, y es que un buen porcentaje de la población no sabe cuál es el trabajo que realizan los jueces, y es esa población la que los va a elegir.

En ese sentido califico está medida como excesiva, en donde no es lo mismo alzar la voz y elegir a un Diputado o Senador, en donde también está muy visto que la elección de estos representantes populares es muy subjetiva, pero meterse con un punto tan sensible como la administración de justicia, es un tema delicado, señaló.



1 de 3

“Yo podría decir que el Poder Judicial Federal, si bien al día de hoy, como toda institución, tiene bastantes deficiencias, también bastantes aciertos. La mayoría de las reformas a la Constitución, a mí me parece que son buenas, no son del todo malas, pero en particular esto, hay algunos puntos que no me convencen, que me parecen excesivos, como la votación para elegir a los jueces”, subrayó.Cuestionado sobre el indulto presidencial para algunos sentenciados, el también conferencista manifestó que es un concepto que esta fuera de cauce legal y constitucional, ya que la propia constitución ha establecido que todos somos iguales ante la ley, no hay razones de peso en esa decisión en la cual una persona sea absuelta sin haber sido oído y vencido en juicio, porque de algún modo no estamos privilegiando esa igualdad y esa certeza jurídica de la que goza el ciudadano.Si bien existen reglas, formas específicas para el otorgamiento de esta figura jurídica, lo cierto es que, desde su punto de vista, rompe con los esquemas de legalidad de nuestro país, concluyó. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros